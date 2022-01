Joss Whedon se lâche sur l'affaire Justice League

Cela fait un moment que l'on n'avait plus évoqué le cas "Justice League". La sortie de la version de Zack Snyder a contenté les fans, même si on aimerait évidemment en voir toujours plus. Après tout ce remue-ménage, Joss Whedon sort du silence et livre ses vérités sur cette affaire tumultueuse.

Justice League : retour sur un scandale qui a fait tant de bruit

L'année 2021 aura été celle durant laquelle est intervenu le point final à l'affaire Justice League, alors que Zack Snyder se battait depuis des années pour que sa vision soit montrée au public.

En 2016, la Warner lui confie le projet Justice League. Une énorme réunion entre les super-héros populaires de la maison DC. Durant les prises de vue, le metteur en scène doit quitter son poste à la suite du du décès de sa fille, Autumn. Un drame qui l'éloigne des plateaux mais le studio ne peut pas laisser tomber Justice League. Chose qui se comprend quand on sait qu'un budget aux alentours des 300 millions de dollars a été mobilisé. Joss Whedon est appelé en renfort pour terminer le job. Des énormes reshoots ont lieu afin de tourner un tout autre film. À sa sortie, Justice League est une débâcle artistique.

Justice League ©Warner Bros.

Zack Snyder réagit et clame que tout cela n'a rien à voir avec sa vision. Avec le temps, les acteurs rapportent leur expérience sur le tournage en compagnie de Joss Whedon. Ce dernier est pointé du doigt pour son comportement inapproprié. Ray Fisher n'y est notamment pas allé de main morte sur Twitter et dans les médias :

Quoi qu'il en soit, l'histoire s'est relativement bien terminée. Zack Snyder a sorti son montage de 4 heures sur HBO Max, avec l'aide de Warner qui a bien cerné le coup marketing qu'elle pouvait faire. On a alors découvert un long-métrage ample, bien plus riche et intéressant que la bouillie de 2017.

Joss Whedon sort du silence et livre ses quatre vérités

Un énorme article paru dans le New York Magazine revient sur la personnalité controversée de Joss Whedon et sur sa carrière. S'il est évident que le garçon a laissé des bonnes choses à la culture populaire (Buffy contre les vampires, Firefly, le premier Avengers), sa carrière a pris du plomb dans l'aile. Tout au long de l'article, il se voit offrir l'occasion d'apporter sa version des faits et de réagir aux différentes attaques. Inévitablement, il est question de l'expérience Justice League. L'article explique que Joss Whedon devait simplement intervenir pour régler les problèmes du film, tout en ayant un rôle "restreint", mais il comprit rapidement que la Warner avait "perdu foi" en la vision de Snyder et qu'il allait bénéficier d'un contrôle plus étendu.

En plus de chambouler le film, il débarque avec une façon de diriger qui ne plaît pas aux stars. Il leur impose de dire les répliques telles qu'elles sont écrites, là où Zack Snyder avait instauré de plus grandes libertés. Un jour, Joss Whedon n'en pouvait plus de son casting, au point de mettre les choses au clair sur le plateau en clamant qu'il n'avait jamais travaillé avec un aussi "grossier groupe de gens". Ambiance.

Des réponses à Gal Gadot et Ray Fisher

Il profite de l'article pour répondre aux déclarations de Gal Gadot, qui n'a pas hésité à le critiquer ouvertement, en allant même jusqu'à avancer qu'elle avait été menacée :