Jouer James Bond a été « émotionnellement difficile » pour Daniel Craig

Daniel Craig a toujours été honnête sur son expérience dans la peau de James Bond. Si parfois les critiques ont fusé, l’acteur reconnaît que jouer l’espion de Sa Majesté n’a pas toujours été chose facile, notamment sur un point.

Une carrière aux côtés des plus grands réalisateurs

Daniel Craig a fait l’actualité plus tôt cette semaine. L’acteur anglais, en pleine promotion de Queer, le nouveau film de Luca Guadagnino, vient d’être nommé pour ce rôle dans la catégorie Meilleur acteur dans un film dramatique aux Golden Globes.

Invité à en discuter lors du BFI de Londres en début de semaine, Daniel Craig a notamment évoqué ses 30 ans de carrière sous la houlette de réalisateurs tels que Sam Mendes pour Les Sentiers de la perdition ou Steven Spielberg pour Munich. Celui que l’on a également vu dans Lara Croft : Tomb Raider au côté de Angelina Jolie a qualifié son expérience avec Spielberg de « terrifiante » (via Variety). « Je suis arrivé et je me suis dit ‘Oh mon dieu’. Maintenant tu dois le faire », raconte-il à propos de la pression qu’il avait ressentie sur le plateau du cinéaste.

Comme on pouvait aussi s’y attendre, la conversation a logiquement bifurqué sur sa période James Bond. Et contrairement à certains de ses propos précédents, Daniel Craig a « adoré chaque seconde » qu’il a passé dans le costard de l’agent 007. Même si ce n’était pas de tout repos.

Daniel Craig épuisé par la célébrité des James Bond

Si jouer James Bond a été une aubaine pour Daniel Craig, il reconnaît que la renommée que Casino Royale lui a apporté était « émotionnellement difficile » pour lui et sa famille. « Certaines choses étaient difficiles et étranges », cite-t-il, avant de développer quelque peu.

« Je travaillais et j'avais un peu de renommée et cela me permettait de pouvoir prendre un verre dans des bars. Mais je pouvais toujours aller n’importe où ». Jusqu’à ce qu’il devienne James Bond dans cinq films jusqu’en 2021 et Mourir peut attendre... Même si Daniel Craig était réticent quant à la nouvelle renommée qui allait s’offrir à lui avec la saga de Ian Fleming, il a précisé que cela « ne pouvait pas être une raison pour ne pas jouer le rôle ».

Daniel Craig a bien fait d’accepter cette offre, que beaucoup convoite, puisqu’il est considéré par de nombreux fans comme le meilleur interprète de James Bond avec Sean Connery. Si l’acteur vous manque dans la peau d’un espion, vous pourrez le retrouver dans Queer dont la sortie est prévue pour 2025 en France.