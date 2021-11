Juan Antonio Bayona (The Impossible) va faire un nouveau film catastrophe

Le cinéaste Juan Antonio Bayona vient d’être engagé par Netflix pour réaliser un nouveau film catastrophe. Des années après "The Impossible", le réalisateur change de décor pour se plonger dans le grand froid enneigé, en racontant l’histoire d’un crash aérien dans les Andes.

Qui est Juan Antonio Bayona ?

D’origine espagnol, Juan Antonio Bayona débute sa carrière comme journaliste en réalisant quelques publicités et clips vidéo. C’est en 2007 qu’il explose dans le milieu du septième art quand il met en scène L’Orphelinat, un thriller horrifique qui a rencontré un succès international. Le bonhomme se fait donc repérer à Hollywood et est chargé de réaliser The Impossible, un film catastrophe avec Ewan McGregor, Naomi Watts et le tout jeune Tom Holland. Un nouveau succès qui le conforte dans le milieu. Depuis, l'artiste a mis en scène l’excellent Quelques minutes après minuit et le blockbuster Jurassic World : Fallen Kingdom.

Society of the Snow

Juan Antonio Bayona vient de se rendre sur ses réseaux sociaux pour présenter son prochain film : Society of the Snow. Ou La Sociedad de la nieve en version originale. D’après Deadline, le cinéaste s’apprête à se lancer dans la production de ce projet, commandé par Netflix. Le géant du streaming se paye donc les services de Juan Antonio Bayona. Lui permettant ainsi d’étendre encore un peu plus son halo cinématographique.

Juan Antonio Bayona - Quelques minutes après minuit ©Focus Features

Adapté d’une nouvelle de Pablo Vierci, elle-même basée sur des faits réels, Society of the Snow racontera le terrible crash d’un avion dans la Cordillère des Andes. Un accident qui a tué 29 des 45 passagers présents. Les survivants avaient alors décidé de s'alimenter des cadavres pour survivre. Un vol dans lequel était également installée une équipe de rugby chilienne. Society of the Snow est co-écrit par Juan Antonio Bayona et Bernat Vilaplana, son monteur fétiche depuis The Impossible. Le projet est produit par Belén Atienza et Sandra Hermida qui ont respectivement travaillé sur L’Orphelinat et The Impossible (encore lui).

Dans sa vidéo promotionnelle, le cinéaste, accompagné de Pedro Luque, son directeur de la photographie, présente le lieu du tournage, dans la Vallée des Larmes, située entre l’Argentine et le Chili. Le réalisateur rappelle ensuite que son film va traiter d’un événement qui s’est déroulé il y a maintenant 49 ans. Et si cette vidéo est en espagnol, c’est bien pour souligner que Society of Snow sera filmé en langue espagnole. Netflix n’a pour le moment pas communiqué de date de sortie.