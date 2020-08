Judas and The Black Messiah : un trailer puissant pour le film avec Daniel Kaluuya

Warner a dévoilé la première bande-annonce de "Judas and The Black Messiah". Le film sera porté par les excellent Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield et mettra en scène le destin tragique du militant afro-américain membre du Black Panther Party, Fred Hampton.

L'histoire de Judas and The Black Messiah

Fred Hampton était un militant afro-américain membre du Black Panther Party dans l'Illinois à la fin des années 1960. A l'époque, dans le cadre du COINTELPRO (Counter Intelligence Program), le directeur du FBI J. Edgar Hoover autorise des enquêtes et des processus de déstabilisation sur plusieurs groupes militants. Fred Hampton fut une des victimes de ce programme, décédé le 4 décembre 1969 à vingt-et-un ans suite à un assaut du FBI. Judas and The Black Messiah racontera cette histoire mais davantage du point de vue de William O'Neal, agent infiltré qui donna l'ordre de lancer l'assaut.

Une bande-annonce très efficace

Comme en atteste la bande-annonce dévoilée par Warner, Judas and The Black Messiah a tout d'un film puissant porté par le charisme de ses interprètes. Daniel Kaluuya (Get Out) sera Fred Hampton. Déjà sur ces images on le voit capable d'haranguer la foule. Face à lui, Lakeith Stanfield (Atlanta) se met plus en retrait, dans l'observation. Mais l'acteur n'en est pas moins important et sa simple présence offre au film une plus-value importante.

On verra dans le film comment William O'Neal a été poussé à infiltrer le Black Panther Party, notamment dans une scène d'interrogatoire avec Jesse Plemons. On peut donc imaginer que Judas and The Black Messiah montrera sa difficulté à suivre les ordres et donc à trahir, comme Judas, ce groupe qu'il doit côtoyer. Evidemment cette histoire résonne déjà avec la situation actuelle aux Etats-Unis et au mouvement Black Lives Matter.

Etant donné la présence du peu connu Shaka King à la réalisation, on ne peut, pour le moment, que faire confiance à ce duo d'acteurs qui s'annonce captivant. Reste que ces images donnent particulièrement envie et il ne serait pas surprenant que le film fasse du bruit à sa sortie. Pour le moment, aucune date n'est annoncée.