Jude Law a failli refuser l’un des rôles les plus importants de sa carrière

Alors qu’il était un jeune acteur, Jude Law a eu la possibilité de tenir l’affiche d’un film iconique, "Le Talentueux Mr Ripley". Si ce rôle a eu un gros impact sur sa carrière, le comédien a failli le refuser.

Un tournant dans la carrière de Jude Law

Nouvelle adaptation du livre de Patricia Highsmith Monsieur Ripley après Plein soleil, qui avait été dévoilé quarante ans plus tôt, Le Talentueux Mr Ripley est sorti en 2000 en France. Son histoire met en vedette un jeune homme chargé par un riche armateur de ramener son fils, Dickie Greenleaf, aux États-Unis, alors que celui-ci mène la dolce vita en Italie.

Le rôle de Tom Ripley dans Le Talentueux Mr Ripley a été attribué à Matt Damon. Gwyneth Paltrow a décroché celui de Marge Sherwood, la petite amie de Dickie. Quant à celui-ci, c’est Jude Law qui a été choisi pour l’incarner. S’il avait déjà tenu des rôles importants dans sa carrière, sa performance en tant que Dickie Greenleaf a fait de l’acteur britannique une véritable star. Pourtant, ce dernier a failli laisser passer l’opportunité de jouer dans le film d’Anthony Minghella.

Le Talentueux Mr Ripley ©STUDIOCANAL

L’acteur a presque refusé de jouer Dickie Greenleaf

Jude Law s’est récemment entretenu avec The Times. Revenant sur sa carrière, il a évoqué son rôle dans Le Talentueux Mr Ripley. Il a alors révélé avoir presque refusé de jouer Dickie Greenleaf, car il avait peur ensuite d’être enfermé dans ce genre de rôles :

C’était du délire et de la folie. Je paniquais dans ma tête en pensant que j’allais être catalogué comme cet homme attirant. C’est ce à quoi je pensais en tant que jeune homme de 23 ans. Ce dont je ne me rendais pas compte, de manière idiote, c'était la complexité de ce rôle. Mais pour être honnête, je voulais juste être pris au sérieux.

Avant d’accepter d’interpréter Dickie Greenleaf, Jude Law avait donc peur que l’on ne lui propose ensuite que des rôles de personnages attirants, mais pas forcément intéressants. Mais sa participation au long-métrage d’Anthony Minghella a sans doute eu l’effet inverse. Car l’acteur a par la suite reçu de très nombreuses propositions intéressantes. Et il a eu la possibilité d’incarner des personnages variés dans des films aux genres différents.

Une nouvelle adaptation récente pour le roman de Patricia Highsmith

Le livre de Patricia Highsmith a récemment connu une nouvelle adaptation, cette fois en série. Plus sobrement intitulée RIPLEY et portée par Andrew Scott, cette dernière est sortie sur Netflix cette année. On ne sait pas encore si elle aura une deuxième saison. Quant à Jude Law, sa dernière apparition en date au cinéma était dans Le Jeu de la reine. Il y incarnait Henry VIII, roi de la dynastie des Tudor connu pour sa cruauté. Dans les mois à venir, il reviendra dans Eden et The Order.