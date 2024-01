"Il manipule encore" : Judith Godrèche dénonce "l'emprise" de Benoît Jacquot

Alors qu'elle avait jusqu'à présent refusé de le nommer directement, Judith Godrèche, qui raconte les abus de pouvoir dans le milieu du cinéma dans sa série Icon of French Cinema, a exposé Benoît Jacquot dans une story de posts Instagram postée le 6 janvier dernier (et repostée également ce 8 janvier) :

Elle accuse ce dernier d'avoir abusé de son emprise, alors qu'elle était mineure, et lui âgé d'une quarantaine d'années, dans les années 1980. On rappelle que Judith Godrèche a tourné sous sa direction en 1986 dans le film Les Mendiants, puis en 1990 dans le film La Désenchantée. Ils ont entretenu une relation amoureuse en amont de ces tournages, alors qu'elle était mineure. En 2009, le réalisateur confiait dans une interview accordée à Madame Figaro :

Mon histoire d'amour avec Dominique Sanda s'achevait. Je venais de finir les Mendiants, que je considérais comme un ratage. Judith Godrèche, une tornade, a décidé de façon très téméraire et très amoureuse de me sauver. Elle m'a amené à réaliser un deuxième premier film. Elle a sauvé ma vie cinématographique en se proposant comme clé.

Pour la première fois, dans une interview donnée au magazine Elle, la comédienne et réalisatrice avait évoqué l'emprise de Benoît Jacquot sur elle (sans jamais le nommer). Une expérience qui résonnait avec celle de Vanessa Springora, décrite dans le roman (et le film) Le Consentement, qu'elle confie ne pas avoir pu terminer en raison de la trop grande proximité avec sa propre histoire.

Elle expliquait ainsi :

Si Judith Godrèche a décidé de lever le voile sur le nom de celui dont elle évoquait "l'emprise", c'est suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une interview de Benoît Jacquot datant de 2011, dans laquelle il évoque leur relation. Il s'agit d'un extrait du documentaire L'Interdit, de Gérard Miller :

Dedans, on peut en effet entendre le réalisateur expliquer, qu'à l'époque, la jeune comédienne mineure n'en avait "rien à foutre" et que "même elle, ça l'excitait beaucoup". Ce à quoi Judith Godrèche a tenu à répondre :

Je ne me serais probablement jamais exprimée de manière aussi personnelle sur ces réseaux si ce documentaire n'était tombé sous mes yeux. Non, Benoît Jacquot, une fille comme elle avait 14 ans, et non ça ne l'excitait pas.