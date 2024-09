Une actrice américaine légendaire recevra un César d'honneur en février prochain

Pour sa cinquantième cérémonie, l'Académie des César a décidé de voir les choses en grand avec un César d'honneur remis à Julia Roberts. L'actrice légendaire sera sur la scène de l'Olympia le 28 février 2025.

Les César honorent Julia Roberts

Pour la 50ᵉ Cérémonie des César qui se déroulera le 28 février 2025 à l'Olympia (et qui sera retransmise en direct et en clair sur Canal+), l'Académie a décidé de voir les choses en grand !

Julia Roberts, l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Chaque année, les César mettent à l'honneur des figures emblématiques du cinéma international. Ces dernières années, on a ainsi pu assister à des hommages légendaires, avec notamment Cate Blanchett, David Fincher, ou encore Christopher Nolan.

Une carrière d'exception

Julia Roberts est sans conteste l'une des figures les plus aimées du cinéma hollywoodien. Avec plus de trois décennies de carrière, elle a marqué l’histoire du cinéma avec des rôles emblématiques qui lui ont valu une reconnaissance mondiale. Révélée au grand public grâce à son rôle dans Pretty Woman (1990), où elle interprète Vivian, une jeune femme qui tombe amoureuse d'un riche homme d'affaires interprété par Richard Gere, Roberts a rapidement été propulsée au rang de star planétaire.

Mais ce succès fulgurant n'était qu'un début. En 2001, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Erin Brockovich, un film inspiré d'une histoire vraie, dans lequel elle incarne une mère célibataire qui mène une bataille juridique contre une entreprise polluante.

Tout au long de sa carrière, Julia Roberts a alterné les genres, de la comédie romantique avec des films tels que Coup de foudre à Notting Hill (1999) ou Le Mariage de mon meilleur ami (1997), à des drames intenses comme Closer : Entre adultes consentants (2004) ou Un été à Osage County (2013), qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Ces dernières années, elle s'est faite plus discrète sur nos écrans. On a pu la voir dans le thriller Netflix Le Monde après nous, et la comédie romantique Ticket to Paradise aux côtés de George Clooney.

On la retrouvera prochainement à l'affiche de After the Hunt de Luca Guadagnino.