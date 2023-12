Julia Roberts révèle les deux scènes dont les fans lui parlent le plus

En plus de trente ans de carrière, Julia Roberts compte de nombreuses scènes cultes. Mais deux reviennent très souvent dans la bouche des fans, comme elle l'a révélé récemment dans une interview donnée alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau film.

Julia Roberts de retour dans un film événement

Ce vendredi 8 décembre, Julia Roberts sera à l'affiche du thriller Le Monde après nous sur Netflix. Pour l'occasion, elle retrouve le réalisateur Sam Esmail (Mr. Robot) qui l'avait déjà dirigée en 2018 dans la série Homecoming.

Dans ce film adapté de la nouvelle éponyme de Rumaan Alam parue en 2020, elle incarne une mère de famille new-yorkaise, qui décide, pour échapper à l'effervescence de la ville, de s'octroyer quelques jours de vacances dans une somptueuse villa en banlieue, avec son mari et leurs deux enfants. Alors que ce séjour avait tout pour être idyllique, de mystérieux événements commencent à se produire.

Les choses prennent une tournure définitivement angoissante lorsqu'en pleine nuit, le propriétaire de la villa louée, débarque avec sa fille, pour trouver refuge, arguant qu'une cyberattaque a lieu dans le pays. Les six individus vont alors devoir cohabiter, et démêler le vrai du faux sur cette situation qui s'annonce catastrophique.

Les scènes cultes de sa carrière dont les fans lui parlent le plus

Actuellement en pleine promotion du film Le Monde après nous, Julia Roberts a révélé dans une interview donnée au journaliste Jake Hamilton quelles étaient les deux scènes dont les fans lui parlaient le plus quand ils la croisaient (les petits chanceux).

La première est celle de la fin de Coup de Foudre à Notting Hill, lorsque Anna Scott débarque dans la librairie de William, pour lui offrir le tableau de Chagall et lui demander s'il accepterait de devenir son petit ami. Elle lui dit alors que la célébrité n'est pas la vraie vie, et qu'elle est aussi une fille, qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Une phrase devenue culte dans la filmographie de Julia Roberts.

L'autre scène à laquelle les fans font beaucoup référence se trouve dans Pretty Woman. Il s'agit de la séquence dans laquelle Vivian, superbement vêtue, retourne dans la boutique sur Rodeo Drive, dans laquelle la vendeuse avait été infecte avec elle lors de son précédent passage, alors qu'elle était habillée avec une mini-jupe. Elle lui rétorque alors "Vous vous souvenez de moi ? Je suis venue chez vous hier, vous avez refusé de me servir ! Vous travaillez à la commission je crois ? Bien fait, c'est bête, grosse erreur ! J'ai des courses à faire je vous laisse !"