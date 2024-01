"J'étais tellement mal à l'aise" : Julia Roberts a failli refuser ce rôle culte

L'un des meilleurs films de Julia Roberts aurait pu se faire sans la comédienne. Elle a révélé avoir longtemps hésité à jouer ce rôle culte d'une actrice américaine de passage à Londres.

Julia Roberts, icône des années 1990

C'est peu dire que Julia Roberts a marqué la vie de nombreux cinéphiles. Plus particulièrement ceux qui se sont attardés sur les productions des années 1990 et 2000. C'est durant cette période que la comédienne a enchaîné les films qui lui ont permis de devenir une actrice aussi populaire, ancrée dans l'inconscient collectif. Dès 1990 avec Pretty Woman (1990), on l'a vue ensuite dans Hook (1992) en Fée Clochette. Puis il y a eu évidemment les comédies romantiques Le Mariage de mon meilleur ami (1997), Coup de foudre à Notting Hill (1999) ou encore Just Married (1999). Sans oublier Erin Brockovich, seule contre tous (2000), la saga Ocean's (2001 et 2004) ou encore Closer (2005).

L'actrice ne voulait pas faire Coup de foudre à Notting Hill

Bref, une quantité de films cultes dans lesquels Julia Roberts excelle. Cependant, l'un de ces films aurait pu se faire sans la comédienne. C'est ce qu'elle a révélé lors d'une discussion avec le réalisateur Richard Curtis pour Vogue UK. Elle raconte ainsi au cinéaste avoir failli refuser de jouer dans Coup de foudre à Notting Hill, écrit par Richard Curtis. La raison étant qu'elle se sentait très mal à l'aise à l'idée d'incarner une actrice de cinéma, et donc de jouer en partie son propre rôle.

L'une des choses les plus difficiles que j'aie jamais eues à faire était ce film. Devoir jouer une actrice de cinéma. J'étais tellement mal à l'aise ! (...) J'ai failli ne pas accepter le rôle parce qu'il me semblait si maladroit. Je ne savais même pas comment jouer cette personne.

Coup de foudre à Notting Hill ©Universal Pictures

Heureusement, Julia Roberts est allée au-delà de sa gène pour interpréter Anna Scott, cette actrice hollywoodienne de passage à Londres et qui croise la route de William Thacker, modeste libraire interprété par Hugh Grant. Tout dans Coup de foudre à Notting Hill est mémorable, jusqu'à la fameuse porte bleue où habite William et dans laquelle Anna trouve refuge. Reste que sans Julia Roberts, d'une justesse sans faille, le film n'aurait peut-être pas eu le même impact. Et il en va de même pour Hugh Grant, évidemment.