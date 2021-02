Juliette Binoche délire sur Instagram pour ne pas avoir été nommée aux César

Aussi grande actrice qu'elle peut être, Juliette Binoche a en revanche moins de talent pour manier les réseaux sociaux. Une nouvelle sortie sur Instagram vient de le prouver. Dans un style très particulier, elle exprime son incompréhension de ne pas avoir été nommée aux César 2021.

César 2021 : les nominations sont tombées

En dépit d'une actualité cinématographique qui a été moins riche qu'attendue à cause de la crise pandémique, la cérémonie des César aura bien lieu encore cette année. Le peu de temps où les salles ont marché en 2020 a permis de mettre un bon paquet de films français à l'affiche. Ces derniers jours, les nominations sont tombées et on peut commencer à faire nos pronostics pour défendre nos chouchous. La soirée se déroulera le 12 mars prochain, avec Marina Foïs à sa tête. Elle devra passer après une Florence Foresti qui avait bien su tenir la baraque malgré les évènements de la soirée en 2020.

S'il y aura toujours des déçus - parce que tout le monde ne peut pas être en lice -, les principaux candidats attendus sont au rendez-vous. Dans le camp des contestataires se trouve Juliette Binoche, qui semble regretter de ne pas être nommée pour son rôle dans La Bonne Épouse.

L'air suspicieux de Juliette Binoche

L'actrice n'a pas manqué de partager sa réaction sur son compte Instagram avec une vidéo qui nous laisse dans un état de perplexité totale. Quelque part entre l'envie de rire et un certain malaise. Elle reprend la réplique culte "Miroir, mon beau miroir" afin demander pourquoi elle n'est pas dans la course pour le César de la Meilleure actrice. En continuant avec son ton suspicieux, elle sous-entend qu'il y aurait des magouilles du côté de "la haute direction."

Premier ou second degré ? Un peu des deux ? Qu'importe la réponse, cette vidéo a plutôt tendance à mettre mal à l'aise. D'abord parce qu'elle dit sans se cacher qu'elle mérite absolument de figurer aux César pour La Bonne Épouse et qu'une autre actrice lui a volé la place. Ce qui témoigne d'un égo assez démesuré. On notera tout de même que ses partenaires de jeu Noémie Lvovsky, Yolande Moreau et Edouard Baer sont, eux, tous nommés pour les seconds rôles.

La bonne épouse ©Memento Films Distribution

Ensuite, parce que Juliette Binoche n'en est pas à sa première intervention douteuse sur Instagram. On rappelle qu'elle a notamment alimenté des théories complotistes pour réagir à la pandémie, en clamant que tout cela était manigancé par des "groupes financiers internationaux". Pour couronner le tout, elle s'était ridiculement positionnée sur la 5G en dénonçant une conspiration menée notamment par Bill Gates. Sa nouvelle sortie sur le réseau social, où elle est suivie par plus de 339 000 personnes, est moins problématique mais reste dans un état d'esprit assez similaire.