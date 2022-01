Jumanji 4 bientôt au cinéma ? Le producteur donne des nouvelles de la suite de Next Level

Après deux cartons en salles avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017) et Jumanji : Next Level (2019), un troisième film avec Dwayne Johnson était attendu. Où en est cette suite ? Le producteur de la saga a donné des nouvelles !

Jumanji 2.0

En 2017, à la surprise générale, un nouveau film Jumanji sort en salles. Baptisé Bienvenue dans la jungle, il fait suite au premier volet porté par Robin Williams sorti en 1996. Dans ce nouvel opus, le célèbre jeu de société est devenu un jeu vidéo, et il entraîne quatre ados dans la jungle, dans la peau de leurs avatars. Au casting de cette nouvelle aventure, on retrouve Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle © Sony Pictures

Bienvenue dans la jungle était la suite directe, presque vingt ans après, de Jumanji premier du nom. En effet, le nom d'Alan Parrish (le personnage de Robin Williams) était évoqué. Énorme carton dans les salles (plus de 960 millions de dollars au box-office mondial), le film porté par Dwayne Johnson a eu droit à une suite, Next Level, sortie en 2019. Gros succès encore, avec 800 millions de dollars engrangés dans le monde, cette nouvelle aventure devait ouvrir la voie à un troisième film.

Où en est la suite de Next Level ?

Avec deux immenses succès au box-office, Sony ne pouvait pas laisser filer sa poule aux oeufs d'or. Mais la crise sanitaire ainsi que l'emploi du temps compliqué des acteurs a repoussé l'échéance. Néanmoins, le producteur du film, Hiram Garcia, a dévoilé dans une récente interview donnée à Collider que ce Jumanji 4 allait se faire. Il a donné des nouvelles du projet :

Ça va se faire. C'est une certitude. Et je peux vous dire que ce troisième film va être énorme. Nous discutions du pitch l'autre jour, nous allons le présenter à Sony bientôt. Le film va arriver. Il va se faire après Red One . Le planning tombe à pic pour tous les acteurs.

Si le producteur n'a pas avancé de date de tournage ou de sortie, nous pouvons espérer que ce nouveau film sortira dans les salles fin 2023.