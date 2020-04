Jumanji 4 : le film est en développement

Après le succès de "Jumanji : The Next Level" et du précédent, le réalisateur Jake Kasdan avoue qu'il est intéressé par l'idée d'en faire un nouveau et que le développement a déjà commencé. Se dirige-t-on vers une suite qui rend hommage au film original ? On a des raisons de le penser.

Fin d'année dernière Dwayne Johnson, Kevin Hart et les autres retombaient dans l'univers de Jumanji avec The Next Level, la suite de Bienvenue dans la jungle - qui était lui la suite du film original. Avec 796,5 millions de dollars remportés au box-office mondial, on peut parler d'une vraie réussite. Ce nouveau Jumanji surfait toujours sur les mêmes arguments et s'imposait comme un blockbuster pas déplaisant avec toute l'énergie qu'il déployait. Sony doit avant tout voir le succès financier et pourrait essayer de continuer à en profiter. Il semblerait que ce soit en cours, si on en croit les déclarations de Jake Kasdan, réalisateur des deux derniers films, lors d'une interview chez Collider.

Nous commençons à peine à parler de tout cela, et la vérité est que nous ne sommes qu'au début. Je pense donc qu'il y en aura un troisième et ce ne sont que les premiers jours pour essayer de comprendre ce qu'il sera.

Un Jumanji plus proche du film original ?

La solution semble toute trouvée, si on se réfère à ce que The Next Level montrait dans sa scène post-générique. Nous pouvions voir dedans des autruches en train de se balader dans le monde réel. Il semblerait donc que cette suite soit quasiment obligée de reprendre le principe du Jumanji original, en montrant l'insertion du bestiaire du jeu dans notre monde. Kasdan insiste dans l'interview sur le fait qu'il doit adorer l'idée de ce Jumanji 4 avant de se lancer dedans et notons également que l'écriture n'a en rien commencé. Mais quand cette scène post-générique a été faite, c'est comme si l'idée était déjà là. Sinon, à quoi bon teaser ça aux téléspectateurs sans s'en servir par la suite ?

Kasdan a quand même largement fait le tour de la question dans le cadre du jeu Jumanji. Si son troisième essai décide encore de se dérouler dedans, on risque de vite sentir un sentiment de répétition. En décidant de transposer le scénario dans le vrai monde, ce sera l'occasion de rendre hommage à film original de Joe Johnston tout en essayant de revisiter les possibilités offertes par la situation. Le projet n'en étant qu'à ses débuts, il faudra patienter avant d'avoir des vraies informations concrètes dessus. Ce qu'on peut quasiment dire avec assurance, c'est qu'il sera dur de se passer de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black.