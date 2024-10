Jumanji Next Level : un quatrième film est-il toujours prévu ?

"Jumanji : Next Level" (2019) passe ce soir sur TF1. Cinq ans après le carton du film, un quatrième opus de la saga est-il toujours envisagé ? La production de la suite n'a toujours pas commencé.

Le reboot de Jumanji confirme son succès avec Next Level

Sorti en 1995, Jumanji est l'un des films cultes de l'époque avec Robin Williams. Proposer une suite/reboot plus de vingt ans après ne semblait pas forcément une bonne idée sur le papier. La modernité d'aujourd'hui pouvant ne pas convenir avec le principe d'un jeu de plateau capable de faire débouler une véritable jungle dans une maison de banlieue américaine. Avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017), les scénaristes et le réalisateur Jake Kasdan ont ainsi transposé le concept sur un jeu vidéo d'une vieille console. Et plutôt que d'amener le jeu dans la réalité, c'est l'inverse qui se produit pour Spencer, Fridge, Bethany et Martha, quatre lycéens stéréotypés.

On y trouve en effet un geek solitaire, un sportif populaire, une fille superficielle et une autre introvertie. Réunis à cause d'une punition, ils découvrent le jeu Jumanji. À peine lancé, celui-ci les embarque dans l'univers en leur imposant à chacun un avatar dont l'apparence et les capacités sont à l'opposé du caractère de chacun. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan interprètent ces avatars. Un casting bien construit pour attirer un large public. Le pari a alors été réussi puisque le long-métrage a rapporté plus de 962 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget estimé à 90 millions de dollars.

Jumanji : Next Level ©Sony Pictures

Logiquement, Sony Pictures a commandé une suite, Jumanji : Next Level (2019), arrivée sur les écrans à peine deux ans plus tard. Dedans, les jeunes héros sont à nouveau aspirés dans le jeu. D'abord Spencer, déçu par sa vie réelle, puis rejoint par Fridge et Martha. Bethany, elle, est laissée de côté, contrairement à Eddie, le grand-père de Spencer, et son ami Milo. L'occasion pour les producteurs d'ajouter Awkwafina au casting des avatars, et Dany DeVito et Danny Glover pour jouer Eddie et Milo.

Où en est Jumanji 4 ?

Malgré l'ajout de quelques millions de dollars supplémentaires (le budget est estimé à 125 millions de dollars), Jumanji : Next Level n'est pas parvenu à faire mieux que le précédent opus. Ce troisième film de la saga a tout de même été un succès puisqu'il a engrangé plus de 796 millions de dollars au box-office mondial. Un véritable carton qui pose logiquement la question d'une autre suite. Celle-ci a rapidement été évoquée, mais cinq ans plus tard, Jumanji 4 n'est toujours pas sorti.

Il faut dire que la période de Covid a obligé à mettre de côté certains projets. Ainsi, en avril 2020, le réalisateur Jake Kasdan avait expliqué que des discussions venaient d'être entamée lorsque la pandémie a commencé. Un an plus tard, Jumanji 4 a été à nouveau évoqué, mais l'agenda chargé de Dwayne Johnson n'a pas aidé à faire avancer les choses. L'acteur devait d'abord se concentrer sur le tournage de Red One, un blockbuster de Noël produit par Amazon Studios pour 200 millions de dollars, avec Chris Evans, et réalisé par ce même Jake Kasdan. Le long-métrage est prévu pour le 15 novembre aux États-Unis, mais n'a pas de date en France.

Après la sortie de ce film, les équipes pourront à nouveau se concentrer sur Jumanji 4, qui était toujours envisagé par une partie du casting en début d'année 2024. En mars, Karen Gillan avait précisé à The Hollywood Reporter qu'il était difficile de réunir tout le monde en raison des agendas chargés de tout le monde. D'après elle, "le film finira par voir le jour à un moment donné", mais il se pourrait que cela prenne encore du temps.