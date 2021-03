Jumanji 4 : une nouvelle suite est-elle en préparation ?

La passe de 4 pour "Jumanji" ? Après un retour en deux temps avec un nouveau casting, la franchise devrait obtenir un autre long-métrage. Les résultats financiers des précédents films sont assez bons pour qu'un prolongement tombe sous le sens.

Jumanji : un retour gagnant dans les années 2010

Jumanji est à la base un livre écrit par Chris Van Allsburg. Le grand public connaît surtout l'adaptation en long-métrage par Joe Johnston. Film culte avec Robin Williams qui a tout du divertissement familial parfait. L'histoire suit des enfants qui se laissent tenter par une partie de Jumanji, un étrange jeu de société dont ils ne soupçonnent par les pouvoirs. Leur quotidien va ainsi se transformer en une aventure hors du commun, avec des animaux et diverses menaces sauvages. Hollywood cherchant toujours comment exploiter les gloires du passé, un nouvel opus est sorti en 2017. Cette fois, quatre lycéens se lancent dans une partie de Jumanji et se trouvent aspirés dans un monde sauvage très dangereux. Ils devront survivre en incarnant des avatars. C'est grâce à ce concept que Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan peuvent être les têtes d'affiche.

Bienvenue dans la jungle est un carton lors de son exploitation dans les salles, avec 962 millions de dollars au box-office mondial. La suite, Next Level, rapportera moins avec 800 millions de dollars. Ce qui reste un score bien plus qu'honorable !

Jumanji : Bienvenue dans la jungle ©Sony Pictures Entertainment

Un inévitable quatrième épisode ?

Le producteur Hiram Garcia qui travaille chez Seven Bucks Productions vient d'annoncer auprès de Comic Book qu'un quatrième épisode allait voir le jour à "100%." Le projet serait donc dans les tuyaux mais à un stade peu avancé de son développement. Les fans peuvent désormais s'attendre officiellement au retour des quatre personnages. Enfin, en théorie ! Aucune indication n'est donnée sur le casting mais on voit mal comment le groupe pourrait ne plus être au complet. Surtout lorsqu'on voit la complémentarité entre les différents membres. Il peut néanmoins y avoir un doute au sujet de Jack Black, qui avait l'air partant pour prendre sa retraite. Blague passagère ou décision définitive ? L'avenir nous le dira.

On ne sait pas non plus si Jake Kasdan sera de retour derrière la caméra, après avoir signé les deux précédents. Mais le point qui nous interpelle le plus est le scénario. Comment parvenir à trouver un nouveau concept innovant après ce qui a déjà été fait ? Ne sommes-nous pas loin de tomber dans la redite ? Le casting aura beau se démener, il faut avant tout qu'une idée amusante soit à l'origine de cette nouvelle aventure.

Il est évidemment trop tôt pour parler d'une quelconque date de sortie. L'agenda de Dwayne Johnson est d'ailleurs assez chargé pour les prochains mois. Autant viser large et ne pas s'attendre à quelque chose avant 2022 ou 2023.