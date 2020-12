Jumanji : le jour où Robin Williams a dit non aux producteurs

Sorti il y a 25 ans, "Jumanji" voyait Robin Williams donner la réplique à deux jeunes acteurs. Et l’un d’eux a raconté comment le célèbre acteur et humoriste les a protégés lors du tournage d’une scène.

Jumanji, un jeu d’aventures pour un film culte

Sorti en 1995, et adapté du livre pour enfants de Chris Van Allsburg, Jumanji est vite devenu un film culte. Son intrigue débute en 1969. Cent ans après que deux garçons ont enterré dans une forêt un mystérieux jeu de société, le jeune Alan Parrish le retrouve par hasard. Il décide alors de le tester avec son amie Sarah. Mais à peine la partie commencée, Alan est aspiré dans le jeu sous les yeux de Sarah, impuissante. Le jeune garçon découvre alors un mystérieux pays, dont il ne pourrait s’échapper que si d’autres joueurs reprenaient la partie. Vingt-six ans plus tard, deux autres enfants découvrent la boîte de Jumanji…

C’est Joe Johnston qui a réalisé Jumanji. Robin Williams a été choisi pour y tenir le rôle d’Alan Parrish, devenu iconique grâce à l’interprétation de l’acteur. Judy et Peter Shepherd, les deux orphelins qui découvrent la boîte du jeu vingt-six ans après Alan, y sont joués par Kirsten Dunst et Bradley Pierce. La distribution du long-métrage compte aussi Jonathan Hyde, Bonnie Hunt, Patricia Clarkson, Laura Bell Bundy, Bebe Neuwirth ou encore David Alan Grier.

Quand Robin Williams a pris la défense de ses jeunes co-stars

25 ans après la sortie de Jumanji, Bradley Pierce, l’interprète de Peter Shepherd dans le long-métrage, est revenu sur le tournage dans une interview pour la radio canadienne CBC. Et il a révélé une anecdote sur son partenaire à l’écran de l’époque, Robin Williams. Lors du tournage, le jeune Bradley Pierce n’était âgé que de 12 ans, ce qui était aussi le cas de sa sœur à l’écran, Kirsten Dunst. Et lorsque les producteurs du film ont commencé à demander aux deux très jeunes acteurs de faire des heures supplémentaires, le célèbre acteur et humoriste a pris leur défense.

Jumanji © Sony Pictures

Pierce a ainsi expliqué que les producteurs de Jumanji avaient commencé à approcher ses parents et ceux de Dunst pour voir s’ils seraient ouverts à l’idée de faire travailler leurs enfants au-delà du temps imposé pour finir une scène difficile. Selon lui, il n’est pas rare de voir les studios faire ce genre de demandes puisqu’il est beaucoup plus économique de procéder comme cela plutôt que de finir la scène sur un autre jour entier. On parle ainsi de plusieurs dizaines milliers de dollars d'économie si les acteurs avaient accepté de travailler ainsi.

Lors de la séquence en question, Pierce devait porter du maquillage puisque son personnage était transformé en singe à ce moment de l’intrigue. Mais à cause de la mousson provoquée par le jeu à ce moment du film, de l’eau s’était infiltrée sous son maquillage, et le jeune acteur a commencé à avoir du mal à respirer. Lui et Dunst étaient également épuisés après huit jours de tournage pour la même scène. Mais lorsque Williams a eu vent de l’ambition des producteurs de repousser les heures de travail des deux jeunes comédiens, il a demandé à leur parler, ainsi qu’au réalisateur.

Jumanji © Sony Pictures Releasing

Pierce a ainsi raconté la scène qui s’en est suivie, avant de rendre hommage à l’acteur disparu en 2014 :

Williams a dit : "Non, on ne fera pas d’heures supplémentaires. Vous allez laisser partir tout le monde maintenant et on reviendra tous la semaine prochaine." Pour tout l’argent que cela aurait coûté, personne n’aurait protesté comme il l’a fait. En plus d’être chaleureux, généreux et gentil, il était aussi très protecteur.

Une anecdote de plus sur la bienveillance Robin Williams, une icône à la réputation immaculée. Et au vu du carton du film à sa sortie, on peut penser que le studio a bien fait de l’écouter et de laisser le temps aux acteurs de se reposer.