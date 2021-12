Jumper : retour sur un accident tragique survenu durant le tournage

En dépit de ses 225 millions de dollars récoltés au box-office mondial, "Jumper" n'a pas rencontré le succès escompté. Un film de Doug Liman mal-aimé malgré une intrigue séduisante, et qui fut par ailleurs endeuillé par le décès accidentel d'un décorateur durant sa production.

Le grand saut

Réalisé par Doug Liman, Jumper (2008) est une adaptation du roman éponyme de Steven Gould publié en 1992. Afin de coïncider avec la sortie du film fantastique, une nouvelle édition a été imprimée en 2008. Pour la petite anecdote, le rôle de l’amie d’enfance Millie avait initialement été écrit pour Evan Rachel Wood. L’actrice ayant décliné l’offre, Teresa Palmer a hérité du rôle avant que la production ne l’écarte au profit de Rachel Bilson. Tom Sturridge détenait quant à lui le rôle principal masculin jusqu’à ce que l’incontournable Anakin Skywalker / Dark Vador ne le supplante.

David Rice (Hayden Christensen) est un jeune étudiant qui vit seul avec son père, sa mère ayant disparu quand il avait cinq ans. C’est en tombant accidentellement dans une rivière gelée qu’il découvre son incroyable capacité. Au revoir la rivière et bonjour la bibliothèque… David a la capacité de se déplacer instantanément dans n'importe quel endroit qu'il a déjà visité !

Il utilise alors son talent pour pénétrer dans l'enceinte d'une banque et la braquer. Huit ans plus tard, ce vol commis lorsqu'il avait quinze ans permet à Roland Cox (Samuel L. Jackson) de le retrouver. Supposément membre de la NSA et de la CIA, ce chef des Paladins n’a en réalité qu’un seul but dans la vie : tuer les « jumper ». Selon la société secrète extrémiste de laquelle il est à la tête, « seul Dieu devrait avoir le pouvoir d’être partout en tout temps ».

Une fin tragique

C’est à Toronto, en plein cœur des décors recelant ce cache-cache aux quatre coins de la planète, qu’un décorateur a perdu la vie. En effet, David Ritchie est mort en démontant un mur constitué de sable et de terre gelée. Face à des conditions hivernales très rudes, l'homme et son équipe s’étaient attelés au démantèlement de ce décor extérieur. Or une pelleteuse a heurté le mur et fragilisé la structure. Plusieurs tonnes de gravats se sont effondrées sur Ritchie, le tuant sur le coup. Un autre membre de son équipe a dû être hospitalisé avec de sérieuses blessures à la tête et à l'épaule.

Doug Liman avait par ailleurs exigé qu’Hayden Christensen réalise lui-même ses cascades pour Jumper. Résultat ? Une main blessée, une oreille ouverte et une inflammation de la pupille. Le comédien a lui aussi dû effectuer un séjour à l’hôpital. N’oublions pas que derrière le tournage d’un film d’action se cachent de multiples dangers.

Jumper ©Twentieth Century Fox

Des suites en prévision ?

Bien avant le lancement de Jumper, Hayden Christensen s’était livré sur l’éventualité de suites. Selon lui, Liman s'était assuré que les personnages auraient la capacité de se développer. Le réalisateur avait lui-même avancé quelques idées. Entre autres le fait que les Jumpers pourraient atteindre d’autres planètes et voyager dans le temps. Ce dernier envisageait également l’utilisation de leurs capacités dans l’espionnage. Il avait pour finir déclaré que Millie Harris apprendrait l’art de sauter, comme dans le roman Reflex (2004) signé Gould. Le producteur Lucas Foster s’était à son tour exprimé au sujet de suites potentielles lors d'une entrevue :

Les idées sont devenues si grandes qu’elles ne pouvaient pas tenir dans un ou deux films. Elles avaient besoin d’au moins trois films pour être développées. Nous avons donc pensé l’histoire sur trois films et nous l’avons alors découpée de manière à avoir assez de matière pour les deux autres films.

Au final, toujours pas de Jumper deuxième du nom en prévision. Les fans de téléportation peuvent en revanche se consoler en revoyant sur le service YouTube Premium les deux saisons de la série Impulse. Cette dernière s'inspire du roman éponyme de Steven Gould publié en 2013, tome 3 de sa série Jumper. Créée par Jeffrey Lieber et l'auteur lui-même, Impulse nous présente la fille de David Rice et Millie Harris, une adolescente de 16 ans campée par Maddie Hasson. La jeune fille découvre son don pour la téléportation suite à une agression.