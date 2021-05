Jungle Cruise : Disney nous invite au cœur de la forêt tropicale dans une aventure trépidante

Après Pirates des Caraïbes, Disney a souhaité créer une histoire tout aussi rebondissante avec Jungle Cruise…mais cette fois-ci au cœur de l’Amazonie.

Une inspiration liée à des attractions des parcs Disney

Le Manoir Hanté, Pirate des caraïbes et Jungle Cruise ont un point en commun : ce sont tous des films qui ont été inspirés par des parcs à thèmes de Disney. En effet, Jungle River, attraction de Disney à Hong Kong, est à l’origine de ce film.

Jungle River, l'attraction de Disney au Japon (c) Disneystudio

Elle est l’une des plus anciennes et des plus appréciées consistant en une croisière à bord de bateaux-mouches où plusieurs fleuves sont représentés comme le Nil, le Mékong ou le Congo.

Une histoire qui donne envie de voyager avec les héros

Sur le bateau La Quila, le matelot bourru Franck Wolff, la chercheuse malicieuse Dr Lily Houghton et son frère partent en direction de l’Amazonie. Ils souhaitent trouver un arbre qui permettrait de guérir toutes les maladies et de changer le monde. En effet, cet arbre ancestral aurait des vertus magiques. Ces trois acolytes partent dans cette aventure où de nombreuses péripéties les attendent, comme des fleurs sauvages immenses qui peuvent les tuer.

Mais, ils ne devront pas braver uniquement les dangers de la forêt tropicale. Effectivement, cette histoire a lieu en 1930, lors de la Grande Dépression. Ils croisent ainsi une expédition allemande qui est à leurs trousses et tente de récupérer avant eux le trésor.

Jungle Cruise, un film avec un casting incroyable

Ce n’est pas tout ! Jaume Collet-Serra, le réalisateur du film, a réuni un très beau casting pour ce film avec Edgar Ramirez (La colère des Titans), Jack Whitehall (Joyeuse Fête des Mères) , Jesse Plemons (Flyboys) et Paul Giamatti(Il faut sauver le soldat Rayan). Autant d’acteurs qui amèneront les spectateurs à se fondre dans l’histoire et à sursauter lors des rebondissements.

Le casting de Jungle Cruise (c) DisneyStudio

Le heavy metal américain mettra en relief cette aventure trépidante

Enfin, cette fois-ci, c’est le heavy metal qui émaillera ce beau film avec le groupe Metallica. Dès 2019, James Newton Howard avait été invité à créer la partition musicale du film. Les musiciens auraient travaillé notamment sur la chanson "Nothing Else Matters" . D’après le site de divertissement Collider, Lars Ulrich, le batteur de Metallica, aurait expliqué que Sean Bailey, le président de Walt Disney Studios, a toujours souhaité trouver un projet qui puisse être mis en musique par ce groupe.

Il a toujours cherché le bon match où Metallica pourrait contribuer à l’un de leurs projets.

Mais, avant d'obtenir cette belle synergie et que Jungle Cruise puisse réellement paraître au cinéma le 28 juillet 2021, ce film a eu quelques difficultés. Le projet de ce long-métrage, étant proposé en 2005, devait être mis sur grand écran l’année dernière.

Espérons qu’il soit autant voire plus exaltant et dynamique que Les Pirates des Caraïbes !