Jurassic Park 2 : découvrez les idées abandonnées par Steven Spielberg

Quelques années après le succès critique et commercial de "Jurassic Park", Steven Spielberg revient pour une suite qui va aller encore plus loin dans l'action. "Le Monde Perdu" aurait pu être un film différent et certaines idées ont été abandonnées. Découvrez-les !

Le Monde perdu : Steven Spielberg remet le couvert avec les dinosaures

4 ans après Jurassic Park, en 1997, Steven Spielberg donne suite à son chef d'œuvre. Le Monde perdu n'est pas du niveau de son prédécesseur mais le spectacle demeure assez plaisant dans l'ensemble. À la différence de la première fois, aucun livre n'existait pour une adaptation. L'auteur Michael Crichton a compris qu'il y avait la place pour écrire une suite. Dans le même temps, Steven Spielberg planche sur sa propre version, accompagné par David Koepp.

Nous aurions pu avoir un film différent de celui que l'on connaît. Le scénario final se déroule après les événements au sein du parc dirigé par John Hammond (Richard Attenborough). Ce dernier contacte Ian Malcolm (Jeff Goldblum) pour lui avouer qu'une autre île existe. Il embarque pour une expédition dans laquelle est aussi impliquée Sarah Harding (Julianne Moore), sa compagne. Ils ne sont pas les seuls dans les parages car une autre équipe travaille avec l'objectif de capture un T-Rex pour le ramener sur le continent.

Le Monde perdu : Jurassic Park 2 ©United International Pictures

Les idées abandonnées en cours de route

Le Monde perdu assume son côté grand spectacle et délivre des scènes mémorables. Le passage avec le camion dans le vide, l'attaque dans les hautes herbes, le final en plein San Diego. Ce divertissement plaisant, on l'a dit, n'a pas toujours été destiné à raconter cette histoire. L'un des nœuds de l'intrigue devait être la récupération d'un échantillon d'ADN volé par Dennis Nedry dans le premier opus. Un précieux qui permettrait à celui qui le possède d'en faire un usage fort intéressant. La connexion entre les deux films aurait pu se faire de cette manière et assumer encore plus la continuité.

Plusieurs idées ne se sont pas retrouvées dans Le Monde perdu mais elles n'ont pas été totalement abandonnés par la franchise. Une scène de poursuite avec des motos et des raptors a été envisagée. On imagine qu'elle aurait pu remplacer ou compléter le passage dans les hautes herbes où les dinosaures s'éclatent à attaquer les pauvres chasseurs. Le concept a été repris d'une manière un peu différente dans Jurassic World.

Le Monde Perdu : Jurassic Park 2 ©United International Pictures

Les Pteranodons devaient, quant à eux, se faire remarquer davantage avec deux scènes qui ont été annulées. Dans la première, les dinosaures volants avaient pour intention d'attaquer un hélicoptère pouvant permettre à des survivants de s'échapper de l'île. Dans la seconde, Sam Malcolm était aux prises avec eux en pleine session de deltaplane. On aurait aimé voir comment ces passages se seraient intégrés par rapport au reste. C'est encore une fois la preuve que l'action devait prédominer dans cette suite, avec des situations diverses. Dans Jurassic Park 3, les Pteranodons ont enfin eu leur heure de gloire avec l'amusante scène de la volière.

Une fin validée très tard

La fin de Le Monde perdu a été longuement discutée lors de la phase d'écriture et ce n'est que quelques semaines avant le tournage que Steven Spielberg s'est arrêté pour de bon sur celle que l'on connaît. Dans un ancien article du TIME, on apprend que le réalisateur avait cette idée pour un troisième opus mais qu'il sentait qu'il arrivait au bout d'un cycle et qu'il n'allait pas diriger un autre Jurassic Park. L'envie d'envoyer un T-Rex dans San Diego était trop forte et, en compagnie de David Koepp, il s'est débrouillé pour que le film se termine ainsi :

Quand j'ai réalisé que j'allais probablement laisser ma place de réalisateur pour quelqu'un d'autre, j'ai égoïstement voulu voir un T-Rex débarquer dans un quartier résidentiel pour surprendre les locaux.

Plus de 20 ans après, la franchise va aller encore plus loin avec Jurassic World : Le monde d'après, en laissant les dinosaures se balader en liberté sur la planète.