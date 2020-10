Jurassic Park : 27 ans après, Jeff Goldblum reprend sa pose iconique !

La prestation de Jeff Goldblum dans "Jurassic Park" a marqué les fans de la franchise avec sa scène où il est torse nu et chemise ouverte. L'acteur a repris la pose presque 30 ans après.

Jurassic Park : des dinos et une chemise ouverte

Quand Jurassic Park sort en 1993, deux choses choquent et marquent à jamais l'imaginaire des spectateurs du monde entier. En premier lieu, ce sont bien sûr les dinosaures. Ils sont ultra réalistes dans leur apparence, grâce à l'utilisation d'animatroniques, ce qui les rend aussi terrifiants.

La deuxième chose qui a marqué les fans n'a pas eu besoin d'animatroniques pour le faire. Il s'agit d'une scène durant laquelle Jeff Goldblum, y incarnant le Dr. Ian Malcolm, prend une position lascive au possible, sa chemise ouverte laissant entrevoir son torse aux poils clairsemés. Cette pose, plutôt inhabituelle pour un scientifique, devient instantanément culte, et on ne compte depuis plus les détournements qui en ont découlé. L'acteur, connu pour son élégance et son humour, est le premier à en rigoler. Il y a deux ans, quand son étoile a été inaugurée sur Hollywood Boulevard, il s'était de lui-même allongé dessus comme dans le film.

Encore plus fort, la même année, c'est une statue géante du personnage qui était apparue sur les bords de la Tamise à Londres. Aussi drôle qu'un peu flippante tout de même, il faut bien l'avouer.

Était-ce la manière la plus classe de fêter les 25 ans du film ? La plus drôle, probablement. La position porte en tout cas aujourd'hui très bien son nom : Le Goldblum.

La récompense faite Jeff

A quelques jours de ses 68 ans, Jeff Golblum a fait un sacré cadeau à ses abonnés Instagram. Très engagé, et à un mois des prochaines élections présidentielles américaines, l'acteur avait passé un accord avec ses fans. Si plus de 3000 personnes s'inscrivaient sur les listes électorales via sa page HeadCount, il reprendrait la célèbre pause. Chose promise, chose due, il a tenu parole avec cette suavité qu'on lui connait :

Crédit : Jeff Goldblum/Instagram

En légende de la photo, il dit "Voilà votre récompense. Comme le temps passe vite...". Le temps semble pourtant avoir l'acteur à la bonne tellement il est difficile de croire qu'il approche des 70 ans.

Park life

L'acteur a eu jusqu'à présent une carrière assez extraordinaire forte de nombreux succès au cinéma, de La Mouche à Independence Day en passant par Le Prince d’Égypte. Il a fait sensation dernièrement avec sa partition légère et colorée dans Thor : Ragnarok. Il a même maintenant sa propre émission sur Disney +, Le Monde selon Jeff . Il y décrypte des objets du quotidien en toute décontraction.

L'acteur n'est néanmoins jamais très loin des dinosaures. Si le premier a fait sa réputation, il est apparu également dans le deuxième épisode, Jurassic Park : Le Monde perdu, sorti 2 ans plus tard et toujours mis en scène par Steven Spielberg. Il a fait son retour dans la franchise avec Jurassic World : Fallen Kingdom de J. A. Bayona. Il sera également dans sa suite, Jurassic World : le Monde d'après, qui sortira en 2022. Pour le plus grand bonheur des fans, il y sera en effet entouré de deux revenants : Sam Neil et Laura Dern. Une occasion en or pour ressortir le Goldblum ? On en rêve !