Jurassic Park 3 : l'incroyable scène coupée avec un raptor sur une moto

Le scénario de "Jurassic Park 3" a connu un tas de modifications durant la conception du film. On découvre aujourd'hui qu'une scène surréaliste avec un raptor en train de conduire une moto a été coupée. Heureusement, un aperçu existe grâce à un storyboard !

Jurassic Park 3 : l'opus qui divise

Jurassic Park 3 est le vilain petit canard de la trilogie originale. Il faut cependant tempérer certains avis négatifs sur le film de Joe Johnston. Il y a, certes, des gros problèmes à plusieurs niveaux mais il propose quelques séquences agréables et détient un sens de la générosité que l'on apprécie. Rappelons que le projet a subi des lourds problèmes pendant sa création, ce qui n'a pas arrangé les choses. Dans Le Monde perdu, Jeff Goldblum avait fait son retour. Cette fois, c'est Sam Neill qui reprend du service (avec également une apparition de Laura Dern). Il se retrouve enrôlé par les Kirby (William H. Macy et Téa Leoni) pour les accompagner lors d'un vol au-dessus de l'île d'Isla Sorna. Sauf que l'expédition a un tout autre objectif : atterrir sur ce bout de terre et partir à la recherche de l'enfant du couple, Erik, disparu depuis des années. Alan Grant doit encore une fois survivre dans un territoire hostile peuplé de dinosaures.

Jurassic Park 3 ©United International Pictures

Une scène coupée avec un raptor sur une moto

Des nombreux remaniements du scénario ont eu lieu durant toute la création de Jurassic Park 3. Lors d'un épisode du podcast Stuck on Sorna dirigé par Daniel Stephen, on apprend de la bouche de Dave Lowery qu'une scène devait montrer un raptor sur une moto. Le storyboarder est revenu sur cette idée amusante qui sonne également un peu what the fuck. Durant ce passage, Erik est poursuivi par des raptors alors qu'il conduit un deux-roues. Se dirigeant vers une falaise, il ouvre un parachute qui est sur son dos et l'un des raptors bondit à ce moment sur la moto. Ne pouvant se sortir de cette situation, le dinosaure termine sa course dans le vide et trouve la mort.

Pour mieux visualiser la scène, découvrez ci-dessous le storyboard qui a été fait à l'occasion de la préparation du film. Le dessin du raptor sur la moto est quand même assez drôle à voir. On imagine que ce court instant aurait été remarqué (et probablement moqué) si cette scène n'avait pas été coupée.