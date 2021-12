Jurassic Park 3 : pourquoi Steven Spielberg n'a pas réalisé le film ?

Après avoir mis en scène Jurassic Park en 1993, et Le Monde Perdu en 1997, Steven Spielberg passe la main pour Jurassic Park 3 sorti en 2001. Pourquoi le réalisateur a-t-il cédé sa place à Joe Johnston sur cette conclusion ?

Jurassic Park 3 : Spielberg passe la main

En 1993, Steven Spielberg crée l'événement en mettant en scène Jurassic Park. Adapté de l'oeuvre de Michael Crichton, le film devient rapidement culte, et est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films jamais faits. Au box-office aussi c'est un événement puisque le long-métrage rapporte plus d'un milliard de dollars de recettes à travers le monde. Il s'agit encore à ce jour du plus gros succès en salles du réalisateur.

Après un tel score, la suite est évidemment lancée. Le Monde perdu sort en octobre 1997, toujours mis en scène par Spielberg.

Jurassic Park © Universal Pictures

Ce second volet fonctionne correctement au box-office, sans toutefois réitérer l'exploit du premier. Il rapporte 618 millions de dollars de recettes, pour un budget de 73 millions. Un score néanmoins suffisant pour qu'en 2001 un troisième film voit le jour : Jurassic Park 3. Contrairement aux deux premiers volets, Steven Spielberg n'est pas aux manettes. Au box-office, le film affiche un score à peine correct de 369 millions de dollars de recettes, pour 93 millions de budget.

Pourquoi Spielberg n'a pas réalisé le film ?

À la tête des deux premiers films de la trilogie, Steven Spielberg a préféré passer la main à Joe Johnston pour la conclusion. Ce dernier avait notamment mis en scène Les Aventures de Rocketeer, Chérie j'ai rétréci les gosses et Jumanji.

Son arrivée dans le monde des dinosaures est en partie due à sa détermination. En effet, après une projection de Jurassic Park, Johnston est allé voir Spielberg et lui a dit qu'il était intéressé par la réalisation d'une suite, si elle se faisait. Six ans après, Spielberg l'a appelé et lui a proposé de mettre en scène Jurassic Park 3, comme il l'avait révélé dans une interview pour IGN.

Jurassic Park 3 © Universal Pictures

Ce dernier souhaitait également passer à autre chose. En effet, la production des deux premiers volets avaient été épuisante pour lui, et il ne souhait pas revenir pour la conclusion de la trilogie. En outre, il souhaitait se concentrer sur des films plus intimistes comme Amistad et Il faut sauver le soldat Ryan.

Plus nerveux, plus condensé aussi que les précédents, Jurassic Park 3 offre tout de même de beaux moments horrifiques. On pense notamment à la scène de la volière.

Côté dinos, le film ne déçoit pas en mettant en scène un Spinosaurus grandeur nature, grâce au plus grand animatronique jamais créé.