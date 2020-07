Jurassic Park 4 : découvrez le concept totalement WTF auquel on a échappé - CinéSéries

Initialement, avant qu'Universal ne se tourne vers "Jurassic World", un quatrième opus de la saga "Jurassic Park" était prévu. Aujourd'hui, des concept-arts du projet ont été dévoilés. Découvrez cette suite totalement what the fuck qu'on ne verra sans doute jamais.

Retour sur une saga culte

En 1993, Steven Spielberg a frappé un grand coup avec Jurassic Park. Le film est un succès critique et spectateur renversant, et devient un classique indémodable du cinéma américain. Le métrage est récompensé par 3 Oscars et rapporte plus de 1 milliard de dollars au box-office. Un record absolu à l'époque. Face à ce succès tonitruant, Universal produit une suite. Ainsi, en 1997, Steven Spielberg rempile derrière la caméra et signe Jurassic Park : Le Monde Perdu. Une suite encore plus sombre que l'original. Le métrage est une fois de plus un triomphe et rapporte plus de 618 millions de dollars au box-office. Enfin, en 2001, Universal confie la réalisation de Jurassic Park III à Joe Johnston. Mais ce troisième épisode est le moins apprécié de la trilogie. Il reçoit des critiques beaucoup plus mitigées et ne rapporte « que » 368 millions de dollars au box-office.

Jurassic Park 4 : un projet totalement what the fuck

Universal a finalement abandonné ce projet de Jurassic Park 4. Mais après le film de Joe Johnston, le studio avait bien l'intention de lancer la production d'un quatrième opus. À cette époque, John Sayles a écrit un scénario inspiré de L'île du Docteur Moreau. L'auteur a imaginé des mercenaires hybrides humains-dinosaures génétiquement modifiés, qui pouvaient manier des armes à feu. Oui, oui vous avez bien lu. On a failli avoir un Jurassic Park 4 avec des hommes-dinosaures affublés d'AK-47. Ces derniers auraient été une création d'une société concurrente de InGen, cherchant à entraîner des hommes-dinosaures au maniement des armes. Vous imaginez le tableau ?

Le projet était en élaboration dès 2004, mais a été abandonné dès l'arrivée des premiers concept-arts de Carlos Huante. Ces derniers sont maintenant disponibles sur internet. Certains ressemblent au Lézard de The Amazing Spider-Man, d'autres semblent tout droit sortis de Alien : la résurrection. Ils ont même imaginé des tricératops avec des pouces opposables. Faut le faire quand même ! Et finalement, au vu de ces concept-arts, on imagine facilement pourquoi Universal a préféré abandonner le projet. Difficile de croire en la réussite d'une telle entreprise, en tout cas dans la continuité de la saga Jurassic Park. Cette suggestion s'apparente davantage à une série Z de Syfy qu'à un véritable film Jurassic Park. Ainsi, Universal a simplement enterré ce projet, et ces croquis, préférant capitaliser sur Jurassic World en 2015. Un choix bien plus logique qui s'est avéré payant ! On vous laisse avec les concept-arts ci-dessous :