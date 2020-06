Jurassic Park : le scénariste David Koepp raconte comment lui est venue l'idée de cette réplique culte

En 1993, Steven Spielberg réalise un énorme classique du cinéma américain. En compagnie de son fidèle scénariste David Koepp, ils proposent au monde entier un immense chef d’œuvre : Jurassic Park. 27 ans plus tard, le métrage est toujours aussi culte. Lors d'une récente interview, David Koepp est revenu sur l'une des répliques cultes de Samuel L Jackson.

Jurassic Park regorge de répliques cultes. Une diversité des dialogues et des situations que l'on doit notamment à David Koepp, le scénariste du film. Collaborateur de longue date de Steven Spielberg, il est la plume derrière quelques uns de ses chef d’œuvres. Lors d'une interview avec Reelbend l'écrivain a révélé l'origine d'une des répliques de Samuel L Jackson.

Samuel L Jackson incarne Ray Arnold dans le film. Il s'occupe de toute la surveillance du parc. Un rôle inoubliable pour l'acteur qui a campé avec conviction ce personnage secondaire mémorable. Vers la fin du film, Samuel L Jackson lâche une réplique devenue culte : « Hold onto your butts ! ». Une phrase que l'on peut traduire par « accrochez vos ceintures ». Bizarrement, cette phrase en apparence assez anodine, est restée. Pourtant, elle ne vient pas de l'esprit de David Koepp, comme il l'explique dans son entretien :

C'est une réplique très simple, seulement quatre mots, mais j'aime la façon dont elle apparaît dans le film et la façon dont le public l'a accueillie. A cette époque je travaillais avec Robert Zemeckis sur "La Mort vous va si bien". Les premières projections tests avaient été désastreuses. Nous étions donc en train de tourner une nouvelle fin. Il restait peu de temps avant la sortie définitive du film. Donc nous étions dans la salle, assis, et quand les lumières se sont éteintes, Robert Zemeckis a dit « Hold onto your butts ». Il se trouve que je travaillais encore sur le script de Jurassic Park à ce moment là. J'ai trouvé sa réplique très cool. Je l'ai tapée dans le script et je l'ai immédiatement donnée au personnage de Samuel L Jackson. Je pense que je ne l'ai encore jamais dis à Robert Zemeckis, mais c'est sa réplique.