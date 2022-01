Jurassic Park : quand le film anticipait la découverte d’un dinosaure

Si les équipes techniques de "Jurassic Park" de Steven Spielberg ont fait de nombreuses recherches pour donner vie à leurs dinosaures, ils ont créé l’un d’entre eux avant qu’il ne soit découvert.

Jurassic Park : des dinosaures plus vrais que nature

En 1993, Steven Spielberg scotche les spectateurs du monde entier avec Jurassic Park, qui devient instantanément culte grâce au réalisme révolutionnaire de ses dinosaures. L’intrigue du film débute avec John Hammond, un milliardaire qui parvient à réaliser son rêve en redonnant vie à des dinosaures grâce au clonage, qu’il place dans des enclos sur une île au large du Costa Rica. Alors qu’il s’apprête à ouvrir le plus grand parc à thème du monde, rempli de dizaines d’espèces de dinosaures, il sollicite l’aide du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et des Dr Ellie Sattler et Ian Malcolm, pour obtenir leur avis sur leur projet. Mais après leur arrivée, l’un des employés de Hammond, Dennis Nerdry, complique sérieusement ses plans lorsqu’il libère les dangereuses créatures sur l’île…

Jurassic Park © Universal Pictures

L’intrigue de Jurassic Park est basée sur le livre du même nom de Michael Crichton. C’est en travaillant sur un scénario qui deviendrait plus tard la série Urgences que Spielberg a découvert que son ami travaillait alors sur ce qui deviendrait son livre Jurassic Park. Le cinéaste a alors convaincu Universal d’en acheter les droits avant même qu’il ne soit fini. Spielberg a ensuite mis en boîte Jurassic Park en enrôlant Richard Attenborough pour le rôle de John Hammond. Le trio culte à la tête du film, composé d’Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, est joué par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Quant aux seconds rôles du film, Wayne Knight joue Dennis Nerdry, tandis que Joseph Mazzello et Ariana Richards incarnent les frères et sœurs Tim et Lex Murphy, les petits-enfants de Hammond en visite sur l’île au moment où les dinosaures s’échappent de leurs enclos.

Un dinosaure d’abord crée, puis découvert

Pour que les dinosaures de Jurassic Park soient le plus réalistes possible, Steven Spielberg a engagé une équipe d’experts pour contrôler à la fois leur aspect et leur comportement. Le célèbre paléontologue Jack Horner n’a pas seulement servi d’inspiration à Michael Crichton pour le personnage d’Alan Grant, mais a ainsi servi comme consultant sur le film. Il devait s’assurer que le comportement des dinosaures du long-métrage était réaliste, tandis que Robert T. Bakker, un autre paléontologue, devait lui contrôler le réalisme physique des dangereuses créatures crées par les équipes techniques de Jurassic Park. Dans une interview de 2012 pour Popular Mechanics, ce dernier a d’ailleurs vanté les connaissances de l’équipe technique sur les dinosaures, assurant qu’ils étaient « de meilleurs morphologistes animaliers que la plupart des professeurs d’universités ».

Mais Steven Spielberg souhaitait quand même rendre certains de ses dinosaures les plus effrayants possibles, et s’est donc éloigné des conseils des paléontologues sur certains points. Parmi eux, le cinéaste a ainsi demandé à ses équipes techniques de créer un velociraptor beaucoup plus grand que le réel dinosaure, qui ne pesait qu’une vingtaine de kilos et avait des plumes. Le velociraptor du film n’était donc basé sur aucun dinosaure connu jusqu’alors.

Jurassic Park © Universal Pictures

Mais par un pur hasard, un nouveau raptor presque identique à celui du film, appelé Utahraptor, a été découvert pendant la production de Jurassic Park. Dans la préface de son livre Red Raptor, Bakker explique ainsi avoir appelé le Pr James Kirkland, un membre de l’équipe de recherches, pour l’informer qu’ils avaient découvert un dinosaure que les équipes de Spielberg venaient de créer ! Le superviseur des effets spéciaux de Jurassic Park, Stan Winston, a ainsi résumé la situation : « On l’a fait, et ensuite ils l’ont découvert. »