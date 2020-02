Jurassic World 3 dévoile son titre pour accompagner le début du tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur Colin Trevorrow a dévoilé le titre de « Jurassic World 3 » sur son compte Twitter. Il s’agirait du titre officiel, dévoilé pour accompagner le début du tournage. Le film sortira le 9 juin 2021 dans nos salles.

Le tournage de Jurassic World 3 vient de débuter. Dirigé par Colin Trevorrow, le long métrage fait office de réunion en ramenant tous les personnages de la franchise Jurassic World, mais également ceux de Jurassic Park. Pour le moment, outre les retours évidents de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, le casting se compose également de Omar Sy, Sam Neil, Jeff Goldblum et Laura Dern. Colin Trevorrow vient de lâcher sur son compte Twitter une image officielle qui dévoile le titre du film.

Jurassic World : Dominion

Colin Trevorrow vient ainsi de confirmer le titre officiel de Jurassic World 3. Il a partagé une photographie prise pendant le tournage. Une image d’une ardoise portant le titre du film : Jurassic World : Dominion, qui se traduit par Domination. L’image en question est datée du 24 février dernier. Le logo et le lettrage du titre, et surtout de Dominion, rappellent le style du premier Jurassic Park. Ce qui confirme encore une fois que ce troisième opus sera une conclusion à l’ensemble de la licence.

Même si les détails de l’intrigue sont encore tenus secrets, il semble évident que l’histoire reprendra après les événements de Fallen Kingdom, qui voyaient les dinosaures débarquer dans le monde des humains. Une idée que Trevorrow a confirmé à travers un court métrage intitulé Battle at Big Rock, sorti l’année dernière.

Le titre Dominion est une référence évidente à l’histoire du film. Les humains devront lutter contre les dinosaures pour la domination de la Terre. Jurassic World 3 a le potentiel d’emmener la franchise vers des terrains inédits, et de passer à la vitesse supérieure. Pour la première fois depuis Le Monde Perdu, les dinosaures quittent enfin leur île, pour aller se balader à l’échelle mondiale. Cela pourrait également expliquer comment les personnages de Sam Neil et Laura Dern seront impliqués dans l’histoire.

Le premier opus de Jurassic World, déjà réalisé par Colin Trevorrow, et sorti en 2015, s’est avéré être un succès monumental au box office avec plus de 1,6 milliard de dollars de recettes. Le deuxième opus, réalisé par Juan Antonio Bayona, a lui aussi été un franc succès avec plus de 1,3 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Jurassic World : Dominion est attendu pour le 9 juin 2021.