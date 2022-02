Jurassic World 3 : les dinos débarquent aux Jeux olympiques d'hiver 2022

Dans une publicité diffusée en amont des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, trois athlètes américains font face à des dinosaures alors qu'ils dévalent les pistes. Une belle pub pour le très attendu Jurassic World 3 : Le monde d'après.

Jurassic World 3 & les JO : la promo géniale

Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont débuté ce vendredi 4 février. Aux États-Unis, ils sont diffusés sur la chaîne NBC, qui appartient au groupe NBCUniversal. Ce dernier en a profité pour promouvoir son prochain blockbuster, Jurassic World 3 : Le Monde d'après, attendu cet été. Et d'une façon plutôt... originale.

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

En effet, un spot publicitaire de 2 minutes met en scène les athlètes Shaun White, Mikaela Shiffrin et Nathan Chen dans leurs disciplines respectives (snowboard, ski alpin et patinage artistique). Alors qu'ils glissent sur les pistes, des dinosaures impressionnants font leur apparition. On peut notamment apercevoir un velociraptor et un T-Rex.

Une façon de nous rappeler que désormais, les dinosaures évoluent en totale liberté. C'est d'ailleurs le point de départ de ce Jurassic World 3 : comment gérer la cohabitation entre l'Homme et ces impressionnants vertébrés ?

Réponse le 8 juin 2022 au cinéma !