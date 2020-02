Jurassic World 3 : un acteur star de Jurassic Park de retour ?

Jurassic World 3 rappelle toutes les figures célèbres de la saga. Prévu pour le 9 juin 2021, le film de Colin Trevorrow verra de nombreux retours. Évidemment, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront toujours les protagonistes. Mais Omar Sy et B.D. Wong, présents dans le premier film mais absents du deuxième, reviendront dans leur personnage pour cette conclusion. Jurassic World 3 permettra de faire la connexion avec la trilogie Jurassic Park puisque les acteurs originaux Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill sont tous de retour dans leur rôle respectif. Une joyeuse réunion familiale qui ne s’arrête donc pas là.

En effet, Jurassic World 3 pourrait également voir le come-back d’un autre visage familier. Celui de Joe Mazzello, qui jouait le jeune Tim Murphy, petit fils de John Hammond. Lui, et sa sœur, jouée par Ariana Richards, apparaissent brièvement dans le second opus, mais sont rapidement écartés de la saga.

Chris Pratt a récemment déclaré qu’« ils ramènent tout le monde. » et que de nombreux éléments sont encore tenus secrets. Certains supposent donc que d’autres personnages devraient revenir dans ce Jurassic World 3. L’acteur Joe Mazzello alimente le mystère avec un commentaire énigmatique sur Twitter : « Je pense qu’il est temps de retourner au travail. Qu’en dites-vous ? »

I think it’s time to get back to work. What do you say gang?

