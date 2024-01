Jurassic World : un nouveau film annoncé (et il y a une bonne nouvelle)

Avis aux fans de dinosaures ! Universal Pictures est actuellement en train de développer un nouveau film Jurassic World, deux ans après la sortie du dernier volet. Et c'est un habitué de la saga qui est en charge du scénario.

Jurassic World : les dinosaures reviennent (encore)

Ils ont beau avoir disparu de notre Terre il y a 66 millions d'années, les dinosaures ont encore de beaux jours devant eux sur nos écrans. Alors que la saga Jurassic World avait, semble-t-il, touché à sa fin avec le très décrié troisième opus, Le Monde d'après (sorti en juillet 2022), on apprend, via Deadline, qu'un nouveau film de la saga Jurassic est actuellement en développement du côté d'Universal.

Le studio avait déjà déclaré, après la sortie de Jurassic World 3, qu'il se laissait le choix d'explorer toutes les options pour la suite de l'aventure. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une des sagas cinématographiques les plus lucratives de tous les temps (même si le dernier volet a déçu au box-office). Il est donc logique qu'Universal souhaite capitaliser dessus encore longtemps (même si les fans commencent à se lasser).

David Koepp de retour au scénario

Si de nombreux spectateurs ont été déçus par la conclusion de Jurassic World 3, cette information les rassurera probablement : c'est David Koepp, le scénariste de Jurassic Park (et de sa suite) qui est en charge de développer ce nouveau film. D'après les premières informations, cette nouvelle entrée dans la saga sera un reboot total, sans les personnages des deux trilogies précédentes. Toujours produit par Steven Spielberg, il devrait aborder une intrigue encore non exploitée dans la saga.

Les paris sont donc ouverts quant à l'histoire que pourrait raconter ce nouveau film. On rappelle qu'à l'issue de Jurassic World 3, les dinosaures continuaient de cohabiter avec les Hommes et les autres espèces animales. Si le film se déroule plusieurs années après ces événements, il pourrait évoquer la manière dont les dinosaures ont bousculé l'écosystème planétaire (ce que beaucoup d'entre nous attendaient de Jurassic World 3 et n'ont pas eu).

À l'heure actuelle, aucun réalisateur n'est encore attaché à ce projet.