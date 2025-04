Jurassic World 4 : on connaît la durée du nouveau film de la saga

La saga "Jurassic World" va faire peau neuve avec son quatrième opus, intitulé Renaissance. Et désormais, on sait sur combien de temps on pourra suivre l’histoire qu’il nous racontera.

La saga Jurassic World va repartir

Le premier Jurassic World, sorti en 2015, nous a introduit aux personnages d’Owen Grady et Claire Dearing, joués par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Ces derniers ont par la suite été au centre de deux nouveaux longs-métrages, Fallen Kingdom et Le Monde d’après. Mais si la célèbre franchise peuplée de dinosaures va se poursuivre, le quatrième opus se concentrera cette fois sur de nouveaux personnages.

Jurassic World : Renaissance suivra une experte du nom de Zora Bennett. Celle-ci est chargée de mener une mission secrète qui s’annonce périlleuse : elle doit se rendre sur une île isolée afin de récupérer l’ADN des trois plus grands dinosaures du monde. Une fois arrivée, elle va rencontrer une famille débarquée sur l’île à la suite du naufrage d’un bateau. Ensemble, ils vont aller au-delà d’un grand danger…

La durée du film dévoilée

Alors que Jurassic World 4 débarquera dans les salles cet été, on ne connaissait pas encore sa date de sortie. Mais la chaîne de cinéma américaine AMC Theatres vient de partager cette information, relayée par The Direct. On sait donc désormais que Renaissance durera 2 heures et 14 minutes.

À titre de comparaison, le premier Jurassic World s’arrêtait à 2 heures et 4 minutes, Fallen Kingdom à 2 heures et 8 minutes et Le Monde d’après à 2 heures et 27 minutes. La durée de Renaissance se situera donc entre celle du deuxième et troisième opus. Si vous souhaitez également comparer ce nouveau film aux Jurassic Park, sachez que le premier se déroulait sur 2 heures et 7 minutes, le second 2 heures et 9 minutes et le troisième, beaucoup plus court, sur 1 heure et 32 minutes.

Un nouveau réalisateur et un nouveau casting pour un nouveau départ

Comme son titre l’indique, le quatrième Jurassic World va tenter de donner un nouveau départ à la saga. Dans cette optique, un nouveau réalisateur a été choisi pour diriger le film. À savoir Gareth Edwards. Avant cela, ce dernier s’était déjà aventuré dans un monde peuplé de monstres puisqu’il avait dirigé Godzilla. Il avait aussi signé l’un des Star Wars les mieux reçus par les fans : Rogue One.

Devant la caméra, Scarlett Johansson mène la distribution de Jurassic World 4 en y incarnant Zora Bennett. Parmi les autres stars du film, on trouve Jonathan Bailey, Mahersala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rublo, Luna Blaise et Ed Skrein.

En France, Jurassic World : Renaissance sera à découvrir dans les salles de cinéma à partir du 4 juillet prochain.