Les premiers détails sur le quatrième film Jurassic World risquent de décevoir les fans

Alors qu'il sortira au cinéma en juillet 2025, le septième film de la saga Jurassic (et quatrième de la saga Jurassic World) dévoile ses premiers détails. Et ils ont un air de déjà-vu...

Jurassic World 4 ou Jurassic City ? Le nouveau film commence à se dévoiler

Après un Jurassic World 3 qui avait été très décrié par les fans de la saga culte débutée par Steven Spielberg il y a plus de 30 ans, Universal a tout de même tenu à lancer la préparation d'un tout nouveau film qui sortira dans les salles obscures mondiales à l'été 2025. D'après les premières informations qui avaient été dévoilées par le studio, il devait s'agir d'une "toute nouvelle approche de la saga Jurassic". Mais les premiers détails concernant ce nouveau long-métrage ne sont pas franchement originaux. Même très loin de là.

Dans un récent rapport de Variety, on apprend en effet que le tournage de ce film réalisé par Gareth Edwards va bientôt débuter en Thaïlande, et se poursuivra à Malte (lieu de tournage du précédent film) et au Royaume-Uni (pour des prises en studio).

Concernant l'intrigue, suivra trois adultes et trois adolescents piégés sur l'île. Bien que le film soit également surnommé "Jurassic City", l'utilisation de "l'île" et non "une île" laisse penser qu'il pourrait s'agir de l'emblématique Isla Nublar, connue pour être le lieu principal des événements dans les premiers films de la franchise. Ce sera le septième film basé sur le roman d'aventure de Michael Crichton publié en 1990.

Un gros casting annoncé

Si vous êtes fans de la saga Jurassic depuis ses débuts, vous conviendrez que le concept de personnages piégés sur une île avec des dinosaures puisse sembler familier — étant le cœur de l'intrigue de plusieurs films précédents de la série. Il faudra que le scénariste David Koepp (déjà à l'œuvre sur les deux premiers films de la saga, et c'est une bonne nouvelle) ait trouvé une nouvelle manière d'emmener ce dispositif déjà éculé pour le rendre intéressant.

Côté casting, le studio a frappé fort avec des stars mondiales, comme Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, ou encore Mahershala Ali pour porter ce nouveau blockbuster.