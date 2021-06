Jurassic World Evolution 2 : un superbe trailer dévoile

Découvrez les premières images superbes du jeu "Jurassic World Evolution 2" attendu plus tard dans l'année sur nos consoles. Un bon moyen de patienter avant la sortie au cinéma de "Jurassic World : le monde d'après".

Jurassic World Evolution : le jeu parfait pour les fans de la saga Jurassic

Sorti en 2018, le jeu Jurassic World Evolution permet aux fans de la saga Jurassic Park de se prendre pour John Hammond. Il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel le joueur peut construire son propre parc de dinosaures. Il permet, pendant de longues heures, de partir à la recherche de fossiles, d'incuber les ADN, de faire naître toute une pléiade de dinos, et de construire ses parcs, sur différentes îles. On ne va pas se mentir, pour les fans de la saga, c'est un peu un rêve éveillé. Surtout qu'il était possible, dans une des extensions du jeu, de revenir à Jurassic Park, en compagnie des personnages phares des films.

Jurassic World Evolution © Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.

La suite arrive, et ça s'annonce sublime

À l'occasion du Summer Game Fest, les studios Universal et l'éditeur Frontier ont présenté un premier aperçu de Jurassic World Evolution 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'annonce particulièrement sublime !

En plus des dinosaures stars comme le T-Rex, ou le Brachiosaure, on remarque que de nouvelles espèces seront présentes dans ce jeu, comme le dinosaure marin star de Jurassic World : le Mosasaurus. On peut donc s'attendre à pouvoir construire un immense bassin, et à impressionner les visiteurs grâce à cette imposante créature !

D'après les premières informations, de nouvelles interactions entre les individus sont prévues, notamment en ce qui concerne les territoires partagés entre les différentes espèces. L'intrigue du jeu se situera après les événements de Jurassic World : Fallen Kingdom.

En attendant Jurassic World 3...

La petite nouveauté du jeu est la possibilité de construire son parc en dehors des îles des Cinq Morts, partout dans le monde, et notamment dans le désert. Ce qui semble être en adéquation avec le très attendu Jurassic World : le monde d'après, dans lequel les dinosaures seront présents dans de nombreuses parties du globe, et devront cohabiter avec les humains pour la première fois de leur histoire.

Le jeu sortira avant la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.