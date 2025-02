Jurassic World Renaissance : la première bande-annonce va rendre fous les fans de la saga

Attendue comme le renouveau de la saga, "Jurassic World Renaissance" (Rebirth en VO) se dévoile enfin avec une première bande-annonce spectaculaire, diffusée aujourd'hui. Les premières images confirment une volonté de revisiter l’univers des dinosaures en explorant des territoires encore inédits pour la franchise.

Jurassic World Renaissance : enfin une première bande-annonce !

La première bande-annonce de Jurassic World Renaissance (Rebirth en VO), révélée aujourd’hui, confirme une nouvelle orientation pour la franchise. Alors que le dernier film, Jurassic World: Dominion, avait conclu une trilogie en demi-teinte, ce nouvel opus réalisé par Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) s’aventure sur un terrain inédit. L'intrigue se concentre sur les origines de Jurassic Park, en revenant à un ancien site de recherche oublié, situé sur une île tropicale.

Les images montrent une équipe de scientifiques et d’experts envoyée sur place pour récupérer un ADN précieux, qui pourrait représenter une percée médicale majeure. À la tête de cette mission, Scarlett Johansson, dans le rôle de Zora Bennett, une ancienne militaire au passé trouble. Elle est épaulée par Mahershala Ali, qui incarne Duncan Kincaid, un homme d’action expérimenté, et Jonathan Bailey, le Dr. Henry Loomis, un paléontologue fasciné par les créatures qu’il rencontre.

La bande-annonce installe une atmosphère de tension croissante. Les erreurs de manipulation génétique du passé ont donné naissance à des dinosaures mutants, plus menaçants que jamais. Les scènes d’action s’enchaînent, alternant entre séquences de survie et découvertes inquiétantes au cœur de la jungle.

Un casting de prestige pour un retour aux fondamentaux

L’association de ces trois acteurs promet de recréer la dynamique qui avait contribué au succès du Jurassic Park original, porté par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Scarlett Johansson, connue pour son rôle dans Black Widow, incarne une leader déterminée et pragmatique. Mahershala Ali, doublement oscarisé pour Moonlight et Green Book, apporte une intensité dramatique à son personnage de spécialiste de terrain, tandis que Jonathan Bailey, révélé par La Chronique des Bridgerton, incarne la caution scientifique du groupe.

Le réalisateur Gareth Edwards a promis de renouer avec les éléments fondateurs de la saga : une exploration immersive, des créatures fascinantes et dangereuses, et une tension omniprésente. La bande-annonce laisse également entrevoir des scènes d’action dantesques, rappelant les moments iconiques du premier Jurassic Park.

En s’attaquant aux origines du mythe, ce nouveau volet entend ravir les fans de la première heure tout en attirant une nouvelle génération de spectateurs. La sortie de Jurassic World Renaissance est prévue pour le 4 juillet 2025.