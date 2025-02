Jurassic World Renaissance : l'idée géniale du nouveau film va réjouir les fans de la saga

La saga Jurassic est prête à faire un retour fracassant en 2025 avec "Jurassic World Renaissance", qui sortira en salles le 4 juillet 2025. Réalisé par Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), ce nouvel opus promet de renouer avec les racines de la franchise tout en explorant une période jamais vue dans la saga.

Jurassic World Renaissance : l'espoir renaît

La saga Jurassic est prête à faire son grand retour en 2025 avec Jurassic World Renaissance (Rebirth en VO), en salles dès le 4 juillet 2025. Mais attention, ce nouvel opus ne sera pas une suite directe de Jurassic World: Dominion, qui avait laissé certains fans sur leur faim. Cette fois, Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) promet une plongée inédite dans l’univers des dinosaures en explorant des événements liés à l’histoire originelle du parc, bien avant que les catastrophes de Jurassic Park ne commencent.

D'après les premières informations dévoilées par Vanity Fair, l’intrigue, bien que située 30 ans après les premières expériences de clonage de John Hammond, se concentre sur les conséquences des premières expérimentations de ce dernier, alors qu'il tentait les premiers clonages. Une équipe de récupération menée par Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey se rend sur une île mystérieuse, ancien site d’un laboratoire scientifique datant de l’époque où le projet de création de dinosaures en captivité n’en était qu’à ses balbutiements.

Ce territoire, resté à l’abandon depuis des décennies, cache des créatures inédites – des prototypes mutés issus d’expérimentations ratées. Pour les fans de la première heure, cette plongée dans les origines scientifiques de Jurassic Park est une idée novatrice qui pourrait offrir des révélations fascinantes sur l'univers de la saga.

Un retour aux fondamentaux du mythe Jurassic

Le réalisateur Gareth Edwards a promis un véritable retour aux bases qui ont fait le succès du premier Jurassic Park. Avec des scènes d’action haletantes, une tension omniprésente et des effets spéciaux spectaculaires, le film veut retrouver le mélange de peur et d’émerveillement qui a captivé des générations de spectateurs depuis 1993.

Ce nouvel opus est également un pari risqué pour la franchise, qui avait connu un accueil mitigé avec Jurassic World: Dominion. Edwards espère redorer le blason de la saga en apportant une profondeur nouvelle à l’histoire tout en maintenant l’adrénaline et la magie que les fans attendent. Quand on pense qu'en plus David Koepp (le scénariste du premier film) est à l'écriture, ça annonce du lourd.

Le rendez-vous est donc pris pour le 4 juillet 2025, avec une promesse claire : Jurassic World Renaissance pourrait bien marquer un renouveau spectaculaire pour l’univers des dinosaures au cinéma.