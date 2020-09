Jurassic World : Universal dévoile sa nouvelle attraction impressionnante

En parallèle de leur présence dans les films Jurassic Park et Jurassic World, les dinosaures sont également présents dans les parcs Universal Resort, en Californie, et à Orlando. Ce dernier vient de dévoiler sa toute nouvelle attraction, qui devrait ravir les fans de la saga, et de sensations fortes. Son nom ? "VelociCoaster" !

Jurassic World : la dino mania ne s'éteint pas Quatorze ans après la sortie du dernier volet de la saga Jurassic Park, et 22 ans après la sortie du premier volet, la flamme entourant les dinosaures s'est rallumée en 2015 à la sortie de Jurassic World. Toujours produit par Steven Spielberg, ce blockbuster s'est positionné comme la suite directe de la saga Jurassic Park en mettant en scène l'immense parc d'attraction dont John Hammond avait toujours rêvé, des années plus tard, toujours sur Isla Nublar. Ce retour en force des dinosaures a créé un véritable raz-de-marée au box-office puisque Jurassic World a totalisé 1.6 milliards de dollars au box-office mondial, soit le sixième plus gros succès de tous les temps. Sa suite, Jurassic World : Fallen Kingdom sortie trois ans plus tard a également très bien fonctionné puisqu'elle a totalisé 1.3 milliards de dollars. Ces deux immenses succès ont naturellement conduit Universal à mettre en route un troisième opus, Jurassic World : Le Monde d'après, qui sortira dans les salles en juin 2021. En parallèle, pour préparer cette sortie, le parc Universal Resort à Orlando a annoncé une toute nouvelle attraction baptisée "Velocicoaster". VelociCoaster : la nouvelle attraction d'Universal Resort Orlando Depuis 1999, Universal Resort Orlando propose à ses visiteurs une attraction basée sur les films de la saga. Baptisée Jurassic Park : the ride (Jurassic World : the ride depuis 2019), il s'agit d'une promenade en bateau à travers les décors luxuriants, qui se transforme en splash à sensation dans la dernière partie. Cette attraction qui se situe dans le land Islands of Adventure s'apprête à accueillir sa petite soeur. Nommée VelociCoaster en hommage aux vicieux et intelligents vélociraptors, cette attraction promet de décoiffer ses futurs visiteurs. Il s'agit d'une montagne russe à sensations à grande vitesse (environ 110km/h) avec des inversions et une impressionnante chute de 47m. La vidéo de présentation promet des décors soignés, et une virée folle qui entraînera ses passagers dans des décors rappelant l'habitat naturel des raptors : VelociCoaster devrait ouvrir ses portes à l'été 2021, soit en même temps que le très attendu Jurassic World 3. Espérons que la situation sanitaire se soit améliorée d'ici là.