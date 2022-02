Jusqu'à la garde : comment le jeune Thomas Gioria a bluffé ses partenaires de jeu ?

Dans la première scène de Jusqu'à la garde, deux parents divorcés se retrouvent face à une juge. Cette dernière lit le témoignage de leur fils Julien (Thomas Gioria), qui fait part de son souhait de rester auprès de sa mère Miriam (Léa Drucker) et de sa grande sœur Joséphine (Mathilde Auneveux). Le garçon ne veut plus voir son père Antoine (Denis Ménochet), qui le terrorise.

Après cette confrontation, l'incompréhension d'Antoine ne cesse de grandir tout au long du film, au même titre que la peur de sa famille. Le drame se transforme progressivement en thriller anxiogène, où la tension provoquée par le père se répand de manière silencieuse, jusqu'au final tétanisant.

Pour construire ce projet sur les violences conjugales, qui fait suite au court-métrage Avant que de tout perdre, Xavier Legrand effectue un long travail de documentation, récoltant de nombreux témoignages, notamment auprès d'une juge aux affaires familiales ainsi que dans des groupes de paroles d'hommes violents. Pendant l'écriture, le réalisateur s'appuie par ailleurs sur trois références : Kramer contre Kramer, La Nuit du chasseur et Shining.

Sorti en 2018, Jusqu'à la garde remporte quatre César l'année suivante : Meilleur film, Meilleure actrice pour Léa Drucker, Meilleur scénario original et Meilleur montage.

Dans le long-métrage, Léa Drucker, Denis Ménochet et Mathilde Auneveux reprennent tous les trois les rôles qu'ils tenaient dans Avant que de tout perdre. Thomas Gioria succède quant à lui à Miljan Chatelain. Sur le tournage, le jeune comédien bluffe ses partenaires.

Interrogé par 20 Minutes en 2018, Denis Ménochet explique qu'il a eu peur de traumatiser l'adolescent pendant les prises de vues :

Je lui balançais des vannes dès que Xavier coupait les prises pour ne pas lui faire vraiment peur. Je n’aimais pas les sentiments que mon personnage remuait en moi et je craignais toujours de traumatiser mon jeune partenaire.

Mais l'acteur est très vite surpris par la lucidité de Thomas Gioria, qui n'en est alors qu'à sa première expérience cinématographique. Il ajoute auprès France Inter :

Au début, il avait un peu peur. J'ai acheté une balle. Je donnais les répliques et il la renvoyait en donnant sa réplique et je renvoyais plus fort. Je mettais un peu de violence là-dedans, pour que ça reste ludique, mais c'était surtout pour moi en fait, lui, il avait tout compris.

Il m'a bluffé dès le premier jour, sur ses contre-champs. Il pleurait et il comprenait qu'au "couper" ce n'était que du jeu avant et qu'après on allait jouer au UNO, au football…