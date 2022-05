Jusqu'en enfer : pourquoi Sam Raimi n'a jamais fait de suite ?

En 2009, Sam Raimi revient à l'horreur avec le cruel et répugnant "Jusqu'en enfer". Le réalisateur a récemment expliqué pourquoi il n'a jamais souhaité revenir à l'univers du film, comme il a pu le faire avec celui d'"Evil Dead".

Jusqu'en enfer : un conte horrifique cruel et jouissif

Actuellement en salles, Doctor Strange in the Multiverse of Madness propose des touches horrifiques inédites au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais il faut remonter à 2009 et Jusqu'en enfer pour retrouver le dernier véritable apport au cinéma de Sam Raimi au genre. Dans ce conte se déroulant à Los Angeles, Christine Brown (Alison Lohman) s'occupe des crédits immobiliers de son agence. Espérant briguer une promotion, elle prend très au sérieux les conseils de son supérieur, qui lui recommande de faire preuve de davantage de fermeté.

Christine Brown (Alison Lohman) - Jusqu'en enfer ©Metropolitan Filmexport

L'héroïne a le malheur de refuser un prêt supplémentaire à Sylvia Ganush (Lorna Raver). Une décision à cause de laquelle la vieille dame pourrait perdre sa demeure. Se sentant humiliée, cette dernière jette un sort à Christine. Très vite, la jeune femme voit des événements de plus en plus effrayants se produire. Traquée par un démon et ne disposant que de très peu de temps avant d'être traînée en enfer, elle va tout faire pour mettre un terme à cette malédiction, avec l'aide de son compagnon Clay (Justin Long).

Avec ce long-métrage, Sam Raimi ne lésine pas sur les effets répugnants, offrant au spectateur un spectacle à la fois terrifiant, terriblement cruel et surtout très drôle, retrouvant l'humour féroce de la trilogie Evil Dead.

Une expérience idéale pour Sam Raimi

Lors d'un récent entretien accordé au site Bloody Disgusting, le cinéaste est revenu sur la production de Jusqu'en enfer. Une expérience qu'il juge idéale, notamment parce qu'il adorait l'équipe, composée de fidèles collaborateurs comme le monteur Bob Murawski et son frère Ivan Raimi, mais aussi parce qu'il disposait d'un "contrôle créatif absolu". Il ajoute à ce sujet :

C'est ce que l'on perd souvent, et sur ce film j'ai vraiment pu faire tout ce que je voulais. (...) J'ai souvent l'impression que lorsqu'un studio vous oblige à couper des choses, à ajouter des choses ou à changer des choses, cela gâche vraiment toute l'expérience. (...) C'est juste horrible.

Sylvia Ganush (Lorna Raver) - Jusqu'en enfer ©Metropolitan Filmexport

Une fin radicale

Sam Raimi s'est également confié sur la fin marquante de Jusqu'en enfer, durant laquelle Christine ne parvient pas à l'emporter face au démon. Une conclusion jusqu'au-boutiste qui explique pourquoi le film n'a jamais eu droit à une suite selon le réalisateur, contrairement à son classique Evil Dead. S'il n'est pas contre l'idée d'un deuxième opus, surtout si "une bonne histoire" se présente, le cinéaste estime avoir tout dit sur son personnage :

Je n'ai pas d'histoire, parce que dans mon esprit le personnage a été tué, et pire encore. Je ne saurais donc pas comment procéder avec la suite. Habituellement, il me reste un personnage comme Bruce Campbell, qui m'intéresse vraiment ou que j'adore, ou un concept qui me donne vraiment envie de continuer. Mais c'est une fin tellement définitive que je ne saurais pas par où commencer avec une suite.

La pauvre Christine Brown semble donc condamnée à errer en enfer.