Just Cause : l'adaptation des jeux vidéo a trouvé son réalisateur

La saga "Just Cause", populaire sur consoles et PC pour ses phases de jeu complètement délirantes, va passer elle aussi par une adaptation sur grand écran. Le film s'est trouvé son réalisateur qui sera chargé de restituer la folie des jeux et de livrer un spectacle à la hauteur.

Rico Rodriguez arrive au cinéma

Lancée en 2006, la série de jeux Just Cause est une alternative aux GTA un peu plus tournée vers les décors naturels. Avec une très grande liberté d'action, le joueur peut se déplacer comme il l'entend sur la carte et peut vraiment personnaliser son expérience dans sa lutte contre des milices. Ces jeux sont drôles à tester parce qu'ils mettent en avant une certaine démesure et un irréalisme. Avec l'arrivée d'une adaptation cinématographique, on sait ce qu'on en attendra : de la folie. Les jeux ne sont pas du tout réputés pour leurs scénarios élaborés ou pour leur maturité. Au contraire, le côté régressif fait toute leur force.

Il faudra préserver cela dans le scénario qui sera écrit par Derek Kolstad. Ce dernier est le créateur de John Wick, ce qui le pose en parfait candidat pour travailler sur Just Cause. On veut précisément un héros badass et de l'action inventive. Pour la mise en scène, The Wrap annonce que c'est Michael Dowse qui a été choisi. Pas le nom qui fait le plus rêver, on le connaît notamment pour Stuber avec Kumail Nanjiani et Dave Bautista. Le scénario n'est pas encore connu mais il devrait garder le personnage principal des jeux, Rico Rodriguez, dans sa lutte contre un groupe criminel.

Just Cause : des bons jeux à adapter ?

Comme souligné plus haut, les jeux Just Cause sont avant tout des défouloirs. À l'heure où le cinéma d'action grimpe dans la surenchère et propose des scènes toujours plus improbables, cette adaptation tombe presque à pic. Les Fast and Furious, Mission : Impossible, John Wick et autres actioners participent à enrichir le genre en repoussant les limites. Si on se plaint souvent que les adaptations de jeux en film ou série ne donnent rien, celle de Just Cause peut vraiment être en osmose avec ce qu'est le cinéma d'action actuel. Il serait imprudent d'en attendre un chef d'oeuvre (le réalisateur à la barre n'inspire pas confiance) mais nous sommes prêts à l'attendre avec curiosité, d'autant plus si un bon acteur s'empare du rôle principal. Aucune date de sortie n'est encore dévoilée.