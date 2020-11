Justice League 2 : la suite peut-elle voir le jour après la Snyder Cut ?

"Justice League" devait être le pendant d'Avengers dans le DCEU. Mais l'équipe de super-héros n'a pas connu la même trajectoire. Zack Snyder ne pourra pas faire la trilogie qu'il avait en tête mais il continue de dire qu'il sait dans quelle direction pourrait aller une possible suite.

Justice League : la trilogie annulée de Zack Snyder

L'acharnement de Zack Snyder et le soutien de ses fans ont fait flancher la Warner, qui a autorisé le réalisateur à se remettre sur son montage de Justice League après le catastrophique épisode avec Joss Whedon. La version sortie au cinéma, similaire dans la trame principale, était très éloignée de la note d'intention initiale sur tout le reste. Pour rappel, le changement de réalisateur a eu lieu quand Zack Snyder a enduré un terrible drame familial. Le public et la critique ont détesté ce qu'ils ont vu en salle, entraînant une annulation de la trilogie qui était prévue à l'origine. Dans la guerre à distance que se livrent Marvel et DC, l'apparition de la Ligue des Justiciers était très attendue. Le film raconte comment Batman (Ben Affleck), requinqué après la disparition de Superman, demande à Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) de l'aider pour contrer Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Tout sera revu dans la Snyder cut, attendue en 2021 sur HBO Max. Le film devient une mini-série en quatre parties d'une heure chacune. Sans revenir sur les ajouts que l'on trouvera dedans, les fans se délecteront de déchiffrer les éléments qui annoncent un futur qui ne verra pas le jour. Cependant, lors d'une interview chez The Nerd Queens, Zack Snyder a dit qu'il savait ce qu'il se passerait dans un Justice League 2 :

La vérité est que j'ai écrit et imaginé une... Hum, est-ce que je sais ce qui se passe quand Darkseid ? Oui, je sais ce qui se passe.

Il n'en faut pas plus pour qu'on comprenne qu'un scénario est en train de dormir dans un tiroir. Qu'il ait déterminé les contours d'une suite ne surprend pas, son travail dans le DCEU était sur du long terme. Steppenwolf est le méchant du premier film mais, suite à sa défaite, c'est Darkseid qui devait prendre sa place dans Justice League 2 (et peut-être 3).

Et si Justice League 2 arrivait, finalement ?

La Snyder Cut peut-elle changer quelque chose et donner envie à la Warner de continuer à faire confiance à Zack Snyder ? Anticiper les chiffres que va faire ce montage relève de la plus pure spéculation mais l'attente démente des fans et toute l'histoire qui entoure la conception du film sont des indices pour nous laisser penser qu'on sera en présence d'un énorme carton. L'argument commercial est sans doute ce qui a provoqué le changement d'avis du studio. Voyant qu'un gros coup était à faire pour promouvoir la plateforme HBO Max, la Warner a donc enfin cédé. Au point de mettre de l'argent supplémentaire en jeu, pour que le réalisateur puisse achever son montage, ses effets visuels et même qu'il s'offre des jours supplémentaires de tournage. Des coûts qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions de dollars.

Imaginer un cas de figure dans lequel une suite à Justice League serait lancée en réaction à la Snyder Cut peut s'entendre. L'engouement que va provoquer cette version pourrait être assez intense pour que le studio décide de revoir sa position, en laissant cette fois carte blanche à Zack Snyder. L'occasion de corriger ce qui a mal été fait et de reprendre le cours d'une histoire abandonnée trop tôt.