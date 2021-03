Justice League 2 : Zack Snyder voulait utiliser ce méchant de The Batman

Zack Snyder est un réalisateur bavard. À chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer, il ne manque pas de révéler un peu plus les idées qu'il voulait injecter dans le DCEU. C'est ainsi qu'on découvre qu'un méchant de "The Batman" aurait pu se retrouver dans "Justice League 2."

Justice League : une trilogie abandonnée

Avec la sortie imminente du montage Zack Snyder's Justice League le 18 mars prochain, le sujet est sur toutes les lèvres. Il faut dire que le réalisateur est un bon client, qui n'a pas la langue dans sa poche et ne se prive pas de balancer de nouvelles informations. Durant les derniers mois, il a donné un nombre impressionnant de détails sur sa version du film. On a même parfois l'impression qu'on la connaît déjà trop avant même de la voir. Certes, il est question d'un morceau de quatre heures, donc il doit rester tant de choses à découvrir. Mais on aurait aimé un peu plus de discrétion en amont pour nous garder intactes quelques surprises.

En parlant de surprise, ça en serait une énorme si Warner Bros. décidait finalement de prolonger l'aventure avec un second Justice League. Le studio va continuer d'exploiter les héros DC, mais ne comptera plus sur Zack Snyder. On rappelle que ce dernier voulait faire une trilogie et qu'il avait des plans sur la durée pour l'univers étendu.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

The Riddler à la rescousse

Il a d'ailleurs déjà exprimé quelques idées qu'il avait pour Justice League 2. Chaque nouvelle révélation donne de la matière aux fans pour regretter un peu plus le choix du studio. La dernière en date a été évoquée lors d'une apparition de Zack Snyder chez Beyond the trailer. Il a ainsi annoncé que le méchant The Riddler aurait eu un rôle à jouer. Lex Luthor aurait fait appel à ce méchant connu dans le monde de Batman pour l'aider à résoudre l'Equation Anti-Vie qui obsède Darkseid. Pour être assez bref, il s'agit d'une équation très complexe qui offre à celui qui la résout le contrôle total sur toutes les races.

On connaît The Riddler aussi sous le nom de l'Homme-Mystère. Un spécialiste des énigmes qui possède justement un esprit assez fou pour percer cette équation. Lex, qui a des liens avec Darkseid (on en apprendra sûrement plus dans la Snyder Cut), l'a donc chargé de l'aider. D'après d'autres informations rapportées par Blending Cool, Batman aurait compris que quelque chose se tramait et se serait lancé à leur poursuite. Nous l'aurions vu en train de découvrir la planque dans laquelle se niche The Riddler. Il n'aurait pas fait long feu dans le scénario car Bruce Wayne l'aurait retrouvé dans un état proche de la folie, le cerveau ravagé par l'équation, juste avant son suicide. Nous pourrons cependant voir une confrontation plus ample entre le Dark Knight et cet ennemi dans The Batman. C'est lui qui est la principale menace du film de Matt Reeves, avec Paul Dano dans le costume.

Lex ne se serait pas contenté d'enrôler que The Riddler. Chaque membre de la Justice League aurait eu un ennemi attitré (Black Fanta, Ocean Master, Dr Maru et Captain Cold) dans une sorte d'équipe semblable à une Injustice League.

The Riddler (Paul Dano) - The Batman ©Warner Bros.

Une fin ouverte à défaut d'une suite ?

Malheureusement, toutes ces belles idées resteront inexploitées. Le plus frustrant est que l'on risque de justement voir quelques éléments qui teasent ce futur avorté dans la Snyder Cut. Le metteur en scène n'a visiblement pas fait de compromis dans ce montage et pourrait même nous offrir une fin ouverte. Pour mettre la pression sur le studio et relancer l'épopée Justice League ? Ce qui est sûr, c'est qu'il peut compter sur le soutien indéfectible des fans. Encore dernièrement, le #RestoreTheSnyderverse a encore été massivement utilisé sur Twitter. Bien qu'il y ait eu un heureux retournement de situation pour Justice League, on voit mal Warner Bros. redonner les clés du camion à Zack Snyder.