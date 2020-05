Justice League : c'est officiel, la Snyder Cut arrive en 2021 !

Les fans n'y croyaient plus. Pourtant, après trois ans d'attente le réalisateur Zack Snyder vient de confirmer l'information : son director's cut de « Justice League » va être dévoilé l'année prochaine sur HBOMax, la future plateforme de streaming de Warner.

En 2017, Warner Bros et DC ont proposé leur réunion super-héroïque : Justice League. Malheureusement, le long-métrage s'est avéré être un échec critique cuisant. Zack Snyder, qui était chargé de le réaliser, a abandonné le tournage avant de l'avoir terminé en raison d'un drame familial. Joss Whedon a donc été engagé pour finaliser le métrage. Depuis lors, les fans réclament la version de Zack Snyder, la fameuse Snyder Cut à travers le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Face à la déception suscitée par Justice League, les fans n'ont cessé d'exiger la vision complète de Zack Snyder. Et enfin de compte, ils semblent avoir eu gain de cause.

L'arrivée de Joss Whedon a entraîné de nombreuses réécritures du scénario. Les modifications du film ont finalement été beaucoup plus importantes que ce qui était initialement prévu. En ressort ainsi un film hybride quelque part entre la vision de deux artistes.

Release The Snyder Cut

Récemment, Zack Snyder a projeté sa version de Justice League aux pontes de Warner Bros dans l'espoir de les faire changer d'avis. Son film a donc fait forte impression puisque aujourd'hui, le studio est prêt à diffuser la Snyder's Cut. Lors d'une séance de questions/réponses sur le média social Vero, Zack Snyder a lâché la bombe. Il affirme que son film, renommé Zack Snyder's Justice League, sera diffusé sur HBO Max en 2021 :

Je tiens à remercier HBO Max et Warner Bros pour ce geste courageux de soutenir les artistes et de permettre de diffuser leurs véritables visions. Un merci spécial à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement #ReleaseTheSnyderCut.

Le président de Warner Bros, Toby Emmerich, qui a supervisé les modifications de Justice League en 2017 a commenté la nouvelle :

Grâce aux efforts de beaucoup de personnes, nous sommes ravis de proposer aux fans cette version très attendue de Justice League. Cela semble être le bon moment pour partager l'histoire de Zack. HBO Max est la plateforme idéale pour ça. Nous sommes ravis que les planètes se soient alignées.

Selon The Hollywood Reporter, le projet pourrait arriver sous la forme d'une mini-série en six parties pour découper le film de Zack Snyder qui durera 4 heures. Le budget coûtera plus de 20 millions de dollars à Warner Bros pour terminer la vision de Snyder. Le casting et l'équipe d'origine devraient également se réunir pour achever les travaux en post-production, et les quelques séquences supplémentaires à tourner.

Les appels du #ReleaseTheSnynerCut ont finalement été entendus. Pendant trois ans, les fans n'ont eu de cesse de réclamer la vision de l'auteur. Ce fut un long chemin, qui n'est certainement pas terminé. Mais les choses semblent plus lumineuses pour ce film tant attendu.

Zack Snyder a également partagé un premier poster du film sur son compte Twitter :