Justice League : comment le Joker va-t-il s'intégrer dans la Snyder Cut ?

Il y a peu, le réalisateur Zack Snyder a confirmé que Jared Leto allait revenir dans la peau du Joker dans la nouvelle version de « Justice League ». Mais le personnage sera un peu différent de sa représentation dans « Suicide Squad ».

Le retour du Joker

Il y a peu de temps, le cinéaste Zack Snyder a confirmé que le Joker allait revenir dans la Snyder's Cut de Justice League. Le réalisateur veut donner une seconde chance à Jared Leto qui pourra offrir une nouvelle prestation dans la peau du prince du crime. De nombreux fans espéraient son retour. Surtout après le décevant Suicide Squad, où le comédien avait peu de place pour s'exprimer et où l'écriture de son personnage n'a pas séduit les foules. Ainsi, le clown démoniaque sera de retour pour terroriser Gotham. À moins que...

Une version bien différente

Si le Joker sera bien de retour, Zack Snyder révèle qu'il sera présenté d'une manière bien différente. Sans entrer dans les détails, le cinéaste a teasé la façon dont ce célèbre antagoniste va se greffer à cette nouvelle histoire. Lors d'une récente interview avec Beyond the Trailer, Snyder a laissé entendre que le Joker et Batman pourraient travailler ensemble :

Un peu d'eau a passé sous les ponts depuis la dernière fois où nous avons vu le Joker. Il aura changé d'apparence, c'est un Joker fatigué en bout de route.

© Warner Bros Studios

Ainsi, Zack Snyder tease un Joker fatigué, qui sera proposé via une approche inédite. Un prince du crime désabusé. En tout cas, le metteur en scène n'a pas manqué, par la même occasion, de chanter les louanges de Jared Leto :

Travailler avec Jared Leto était vraiment incroyable. Son attention aux détails est impressionnante. Il se soucie vraiment d'être génial. Tout le monde a fait un travail formidable, et ce malgré le Covid. Mais tout le monde a été très impliqué. Le Joker est réellement la seule chose que j'ai ajoutée en dehors de ce que vous connaissez déjà.

Comme il le précise à la fin de son intervention, cette séquence entre Batman et le Joker est la seule véritable nouveauté. En tout cas, ses reshoots reposent principalement sur cette séquence. Le reste a en effet déjà été tourné par le passé, et Snyder va simplement réutiliser des images pour offrir un nouveau montage. Cette nouvelle coupe de Justice League est attendue début 2021 sur HBO Max. Elle devrait durer 4h et présentera une nouvelle version du film sorti en 2017. Un projet qui a de quoi régaler les fans !