Justice League : Connie Nielsen revient sur sa scène d’action coupée au montage

Connie Nielsen, l'interprète de la Reine Hippolyta dans le DCEU, s'est exprimée sur sa cascade préférée de "Justice League", finalement coupée au montage. Elle a ainsi rejoint la liste des acteurs du films qui poussent le studio depuis des mois à sortir le Snyder Cut du film.

On n’a pas fini d’entendre parler du fameux Snyder Cut de Justice League. Alors que de nombreux fans, ainsi que des acteurs du film eux-mêmes, qui la décrivent comme étant incroyable, réclament régulièrement la sortie de la version alternative du premier réalisateur de Justice League, Connie Nielsen vient d'évoquer une scène du film en particulier. Et l’actrice vient ainsi ajouter son nom aux membres du casting qui ont exprimé leur déception par rapport au choix du studio de ne pas avoir sorti la version de Zack Snyder en ligne.

Nielsen, qui jouait la Reine Hippolyta dans Wonder Woman, et qui reprendra son rôle dans le deuxième film sur la super-héroïne DC, a ainsi révélé dans une interview à ComingSoon.net qu’elle aurait dû apparaître plus longuement dans Justice League. Une cascade particulière aurait dû être visible dans le film, mais après plusieurs hésitations, elle a finalement été coupée au montage.

L’interprète de Lucilla dans Gladiator a exprimé sa déception de ne pas avoir vu cette scène être intégrée au montage final, puisqu’il s’agissait de sa cascade préférée. En plus de cela, elle s’était entraînée pendant des semaines pour pouvoir la réussir. L’actrice a décrit la scène en détail :

Je courais sur un mur avant de pivoter dans les airs, et en même temps que je pivotais, je tuais un des monstres avec ma lance. Je l’ai littéralement répétée pendant des semaines pour la réussir, et ensuite ils ne l’ont pas gardée.

Connie Nielsen déçue que les fans n’aient pas pu voir le Snyder Cut

Après avoir exprimé sa propre déception, elle s’est ensuite montrée désolée pour les fans, qui n’ont pas pu découvrir la scène :

C’est mon grand regret parce que j’adore les cascades, j’adore être badass dans un film comme ça, et je suis désolée que le public n’ait pas pu voir ce côté des techniques de combat des Amazones, parce qu’elles sont vraiment cool !

Connie Nielsen, qui a confirmé que toutes les scènes qu’elle a tournées ont été dirigées par le réalisateur de 300, a ainsi ajouté son nom à la longue liste des acteurs ayant participé au film qui se sont montrés déçus, suite à la décision du studio de ne pas proposer le Snyder Cut aux fans.

Qui sait, peut-être qu’avec toutes ces voix qui s’élèvent pour avoir le droit à la version alternative du film DC, la pression sera suffisante pour faire plier le studio ?

Quoi qu’il en soit, on pourra toujours retrouver Nielsen dans la peau de la Reine Hippolyta dans Wonder Woman 1984, dont la sortie est prévue pour le 12 août prochain.