Justice League Dark : voici le scénario avorté de Guillermo Del Toro

"Justice League Dark" est un projet maudit. Même le cinéaste Guillermo Del Toro s'est cassé les dents sur cette entreprise compliquée. Son scénario vient tout de même de fuiter et voici ce que le réalisateur avait en tête.

C’est quoi la Justice League Dark ?

La Justice League Dark est une équipe d’anti-héros de DC Comics créée en 2011 par Peter Milligan et Mikel Janin. Cette team pas comme les autres est composée de personnages ambigus qui s’allient pour gérer les menaces paranormales. Initialement, cette équipe est composée de John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Zatana et Shade the Changing Man. Pendant un temps, un projet cinématographique était prévu. Mais de nombreux cinéastes, comme George Miller, se sont cassés les dents sur cette entreprise. Aujourd’hui, c’est le scénario de Guillermo Del Toro qui vient d’être partagé.

Le projet de Guillermo Del Toro

Le cinéaste Guillermo Del Toro était attaché au projet en 2012. Il avait même débuté l’écriture de son scénario, avant d’abandonner le navire. Aujourd'hui, le synopsis de son histoire vient de fuiter. Selon le rapport de Murphy’s Multiverse, l’histoire de Guillermo Del Toro aurait commencé sur John Constantine. Ce dernier débutait l’intrigue en quittant l’équipe de super-héros magique Shadowpact. Décidant alors de créer son propre collectif, il commence à recruter des personnes avec qui il a déjà eu des accrochages. Le but est de faire amende honorable, tout en se constituant une équipe puissante.

Par la suite, l’équipe de Constantine aurait découvert que le Dr Jason Woodrue, alias The Floronic Man, montait de son côté sa propre troupe de super-vilains. John Constantine se serait alors tourné vers Zatana et Swamp Thing pour obtenir de l’aide supplémentaire. Ainsi, Guillermo Del Toro aurait présenté des personnages emblématiques de l’écurie DC Comics. John Constantine est un protagoniste célèbre, qui a déjà eu son propre film en 2005 et sa propre série en 2014. Et Swamp Thing a lui aussi été le héros de sa propre série, malheureusement annulée, produite par l’inimitable James Wan.

Ainsi, le décor est planté. Débute alors une course entre l’équipe de Constantine et celle de The Floronic Man pour la possession des livres de la vie et de la mort. Des artéfacts extrêmement puissants. Constantine aurait également croisé la route de ses anciens alliés de chez Shadowpact : Black Orchid, The Phantom Stranger et Pandora. Deadman aurait tenté d’arrêter The Floronic Man en le possédant, sans grand succès. Quant à la confrontation finale, celle-ci aurait engendré les morts présumées de Klarion, Floronic Man, Swamp Thing et John Constantine lui-même. Après ces événements, les autres personnages seraient retournés à leur vie normale. Evidemment, la scène post-générique aurait levé le doute sur le décès de John Constantine, le ramenant pour de futurs opus.

Avec cette ébauche de scénario, c’est franchement dommage que le film n’ait jamais vu le jour. Mais il se murmure qu’une série HBO sur la Justice League Dark serait en développement sous la direction de J.J. Abrams. Ce projet demeure encore tenu secret, et on ne sait même pas quels personnages seront portés à l’écran. Affaire à suivre donc.