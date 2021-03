Justice League : il existe une parodie porno du film de Zack Snyder

La Justice League est le sujet brûlant du moment, une conséquence de la sortie du montage de Zack Snyder. Pour les petits coquins à la recherche d'une expérience plus atypique, il existe une parodie porno qui devrait vous faire voir les super-héros sous un autre angle.

Justice League XXX : les super-héros prennent leur pied

Vous en avez marre d'entendre parler de Justice League ? Cela peut se comprendre. La faible actualité rend le sujet encore plus omniprésent dans les médias. Si vous avez déjà vu les deux montages existants du film ainsi que le téléfilm nanardesque de 1997, il ne vous reste qu'une seule alternative : la parodie porno. Ce détournement est à mettre au crédit d'Axel Braun, un réalisateur spécialisé dans le genre qui n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit déjà de nombreuses parodies destinées aux adultes comme celles de Deadpool, de Batman v Superman ou encore de Captain Marvel. Il n'a donc pas manqué l'occasion d'en sortir une dérivée de Justice League en 2017.

Titré Justice League XXX, le film rassemble de nombreuses figures de l'univers DC pour des parties de jambes en l'air. On peut voir en action Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Lex Luthor, Batwoman et Superman. Une alternative hot pour ceux qui fantasment sur les super-héros et qui veulent un résultat pas trop mal emballé. Bien entendu, il n'est pas question de grand cinéma ou d'une histoire passionnante mais d'un film porno fait avec des moyens corrects. Assez pour garantir une belle image et quelques petits effets fantastiques. Néanmoins, sans atteindre les 4 heures de Zack Snyder's Justice League, on grimpe ici à 2h30.

Justice League XXX ©Axel Braun

Les plus curieux n'ont qu'à se rendre sur le site officiel d'Axel Braun pour découvrir son catalogue déjanté ainsi qu'un aperçu du film. Néanmoins, les tarifs pratiqués peuvent rebuter. Un achat en DVD se fait contre 36.99 dollars et la version digitale en HD vous coûtera la modique somme de 24.99 dollars. Autant dire que le montage de Zack Snyder reste un meilleur investissement sur tous les points. Même si niveau "sexe", il faudra se contenter d'un ralenti avec des saucisses et d'un effleurement de mains risible entre Batman et Wonder Woman.