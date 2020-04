Justice League : le nouveau PDG de WarnerMedia ouvert au Snyder Cut ?

Les fans attendent avec impatience de voir le director's cut de « Justice League ». L'espoir revient grâce au nouveau PDG de WarnerMedia qui semble vouloir voir la version finale de Zack Snyder.

En 2017, Zack Snyder signe Justice League, qui est censé être la première apothéose du DC Extended Universe. Malheureusement, le film est un échec commercial et critique avec « seulement » 657 millions de dollars de recettes dans le monde - pour un budget dans les 300 millions. Un ratage qui s'explique par le développement chaotique du film. Zack Snyder et Warner Bros ont eu de gros différents artistiques, à tel point que le cinéaste a été remplacé en cours de route par Joss Whedon, qui a terminé le film. Mais aujourd'hui, Jason Kilar, le nouveau PDG de WarnerMedia serait intéressé par le Synder Cut.

Bientôt le Synder Cut ?

Jason Kilar est l'ancien dirigeant d'Amazon et le cofondateur de Hulu. Aujourd'hui, il supervise les opérations des réseaux de télévision HBO, Warner Bros et Turner. Jason Kilar prendra son poste à partir du 1er mai, mais il s'est déjà présenté sur les réseaux sociaux via son compte Twitter.

Par ses actions sur Twitter, Jason Kilar a apparemment soutenu, ou du moins reconnu, le Snyder Cut de Justice League. En effet, sur le fil d'actualité du futur PDG, il apparaît que celui-ci a aimé beaucoup de publications concernant le hashtag #ReleaseTheSnyderCut, qui se manifeste pour obtenir la version non censurée du cinéaste. Ainsi, Jason Kilar apporterait-il son soutient à cette démarche ?

Jason Kilar

Il est fortement probable que ces actions soient anodines. Mais les défenseurs du Snyder Cut y voient déjà une opportunité de voir enfin sortir la nouvelle version de Justice League. Certains espèrent une nouvelle édition DVD/Blu-ray qui présenterait la fin alternative suggérée par Zack Snyder. D'autres se contenteraient d'une ressortie du film sur HBO. Personne ne peut dire avec certitude s'il y a un avenir pour le Snyder Cut, mais il y a toujours de l'espoir tant que les fans continueront à se manifester.

En tout cas, Jason Kilar semble pleinement conscient de la demande effrénée des fans désireux de découvrir la version de Justice League selon Zack Snyder. En poste le 1er mai, nous verrons si le PDG se rangera de leur côté.