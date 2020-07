Justice League : le thème de Superman de Hans Zimmer sera dans la Snyder Cut

Le réalisateur Zack Snyder confirme qu'il va réutiliser le thème musical de « Man of Steel » dans la future Snyder Cut de « Justice League ». Un superbe thème musical créé en 2013 par Hans Zimmer.

C'est quoi la Snyder Cut ?

Vous connaissez sans doute déjà l'histoire mais on vous la refait une nouvelle fois. En 2017, Zack Snyder réalise Justice League, la réunion super-héroïque du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement le film est extrêmement mal reçu par la presse et les spectateurs. L'une des raisons de ce ratage est le départ de Zack Snyder avant la fin du tournage. Ce dernier a en effet été remplacé par Joss Whedon, chargé de terminer le film. En résulte une œuvre hybride entre deux visions diamétralement opposées. Depuis la sortie du film, les fans réclament la version complète de Zack Snyder à travers le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Ils ont fini par obtenir gain de cause puisque la Snyder Cut de Justice League est attendue en 2021 sur HBO Max.

Le retour du thème musical de Man of Steel

En ce qui concerne la musique de cette nouvelle version de Justice League, c'est Junkie XL qui est en charge de la partition. En 2017, c'est la musique de Danny Elfman qui a accompagné la version de Joss Whedon. Cependant, la Snyder Cut de Justice League reprendra un autre thème musical célèbre du DCEU. En effet, la partition de Hans Zimmer sur Man of Steel va être réutilisée dans cette nouvelle version de Justice League.

Zack Snyder a confirmé cette information lors d'une séance de questions/réponses. Man of Steel a un statut particulier puisque c'est le premier film du DCEU. Zack Snyder a lancé cet univers connecté en 2013 via ce nouveau Superman. C'était l'occasion de découvrir Henry Cavill dans la peau du kryptonien et la superbe partition de Hans Zimmer. Partition qui sera donc recyclée dans le Snyder Cut de Justice League. Cette nouvelle version, très attendue par les fans, débarquera en 2021 sur HBO Max, a priori, sous forme d'une mini-série de plusieurs épisodes.