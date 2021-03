Justice League : les suites imaginées par Zack Snyder devaient se dérouler dans le "cauchemar"

Le cinéaste Zack Snyder s'est étendu sur la suite de « Justice League ». A l'heure actuelle, il y a quand même très peu de chance que ce deuxième opus voit le jour. Pourtant, le projet de Zack Snyder avait l'air assez alléchant...

Zack Snyder's Justice League

Nous sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de la Zack Snyder's Justice League. Attendue le 18 mars prochains aux USA, les français devront patienter un mois de plus pour avoir accès en DVD et VOD à la nouvelle coupe de Justice League. En 2017, Zack Snyder réalise une première version de Justice League. Mais le cinéaste est contraint d'abandonner le tournage avant la fin. Il est remplacé par Joss Whedon, chargé par la Warner de terminer le long-métrage. En résulte un film hybride, quelque part entre la vision des deux réalisateurs.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios / HBO Max

Justice League reçoit alors des critiques catastrophiques. Censé être l'apothéose des premières années du DC Extended Universe (DCEU), le film est littéralement détruit par la presse et les spectateurs. Face à cet échec, la Warner enterre la suite du film. Mais les fans montent au créneau et exigent une Snyder's cut. C'est à dire une nouvelle version du film dirigée de A à Z par Zack Snyder, histoire que le cinéaste puisse partager sa véritable vision du projet. Contre toute attente, le studio donne son feu vert. La Zack Snyder's Justice League sera donc un nouveau montage du film, qui durera 4h et sera disponible sur HBO Max. Zack Snyder a tourné quelques séquences additionnelles, et a notamment rappelé Jared Leto dans la peau du Joker. Le projet semble totalement fou, et les fans du DCEU n'en peuvent plus d'attendre.

La Knightmare séquence

Initialement, le film de 2017 devait avoir deux suites. Mais face à l'échec du film et conséquemment au départ de Zack Snyder, ce projet a été annulé. Lors d'une récente interview avec IGN Fan Fast, le cinéaste est revenu sur certains éléments du film, notamment sur le look du Joker. Une nouvelle apparence qui était censée avoir du sens dans Justice League 2 :

Ce qui a inspiré le look du Joker, c'était le genre de monde post-apocalyptique dont je suis un grand fan. L'idée était qu'au fur et à mesure que les films progressaient, l'intrigue évoluait principalement dans ce monde post-apocalyptique...

Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios / HBO Max

L'apparition du Joker fait partie de la célèbre « Knightmare séquence », déjà teasée dans Batman V Superman. Cette fameuse séquence est un élément connu des lecteurs de comics et des joueurs du jeu vidéo Injustice. La scène du film est à la fois un rêve et un présage qui annonce le règne de Darkseid. Ce dernier utilise Superman pour dévaster la Terre. L'homme d'acier gouverne la planète comme un tyran et les derniers héros survivants tentent de l'arrêter. Une situation qui pousse Batman à se tourner vers son ennemi de toujours : le Joker.

Justice League 2 : le projet est-il toujours possible ?

Zack Snyder voulait depuis toujours que Justice League soit une trilogie. Le deuxième film aurait plongé les spectateurs pleinement dans le monde « Knightmare ». Mais à l'heure actuelle, Warner Bros ne devrait pas lancer la production d'une suite directe au Justice League original ou à la version de Snyder :

Eh bien, ma saga Justice League était censée être composée de deux autres films... Cela suggère un autre monde potentiel. J'aurais planté les graines comme je l'aurais voulu pour les autres films. Vous pourrez le voir dans cette nouvelle coupe. Mais en ce qui concerne les histoires à venir, si jamais cela se produisait, ce qui ne semble pas être d'actualité, la saga aurait pris cette direction.

Batman (Ben Affleck) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios / HBO Max

Zack Snyder a annoncé qu'il prenait sa retraite du DCEU, préférant se consacrer à d'autres projets. Il va d'ailleurs dévoiler son prochain film, Army of the Dead, le 21 mai prochain sur Netflix. Ainsi, même s'il ne faut jamais dire jamais, l'avenir du DCEU va s'écrire dans l'immédiat sans la patte de Zack Snyder, et va devoir donc se trouver un nouveau réalisateur attitré. Peut-être en la personne de James Wan, qui s'occupe actuellement de la saga Aquaman. Affaire à suivre...