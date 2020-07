Justice League : Ray Fisher (Cyborg) tâcle violemment le comportement de Joss Whedon

Joss Whedon avait été choisi par la Warner pour remplacer Zack Snyder après son départ forcé de la production de "Justice League". Un remplaçant qui n'aurait pas eu un comportement adéquat sur le plateau. L'acteur Ray Fisher vient de se fendre d'un tweet fracassant à ce sujet.

Ray Fisher refait le portrait de Joss Whedon

Ce qui devait être une pièce majeure du DCEU s'est transformé en sabotage intégral. Touché par le décès de sa fille, Zack Snyder quitte la production de Justice League en cours de route et, là, la Warner en profite pour revoir la copie. Joss Whedon est intronisé pour finir le boulot. Quand le film sort au cinéma, le résultat fait enrager les fans. Pour eux, Zack Snyder aurait fait largement mieux si on n'avait pas trahi ses intentions. Depuis, il se bat pour essayer de décrocher une version director's cut. Après une croisade menée principalement sur les réseaux sociaux, il a obtenu gain de cause. La Warner sortira son Justice League sur la plateforme HBO Max en 2021, à une date non fixée.

L'acteur Ray Fisher, qui campe le sous-exploité Cyborg dans le film, vient de dégainer un tweet qui fait grand bruit. Il vise ouvertement Joss Whedon et met en cause son comportement inapproprié sur le plateau :

Le comportement de Joss Whedon vis-à-vis du casting et de l'équipe de Justice League était brutal, abusif, peu professionnel et complètement inacceptable. Il a été activé, en quelques sortes, par Geoff Johns et Jon Berg. Responsabilité > Divertissement

Ray Fisher tacle sévèrement le réalisateur et en profite même pour dézinguer les producteurs. Si le réalisateur n'a pas encore réagi à ces propos, Jon Berg l'a fait chez Variety en contredisant l'acteur. Il faudrait que d'autres membres de l'équipe aillent dans un de ces deux sens pour confirmer ou infirmer ces accusations mais le passé de Joss Whedon ne joue pas en sa faveur. Ce n'est pas la première fois que son comportement discutable est remis en cause.

La Snyder Cut rendra justice à Cyborg

L'une des grosses différences entre la Snyder cut et la version cinéma, c'est le traitement accordé à Cyborg. Alors qu'il devait être un personnage avec une vraie influence sur le scénario, il s'est retrouvé avec assez peu de temps de présence et aucun impact notable sur la progression. La vision de Zack Snyder devrait rattraper cette anomalie et il sera normalement, plus tard, dans The Flash. Ce montage pour HBO va aussi remettre au cœur du récit le méchant Darkseid puis offrir des détails supplémentaires sur plusieurs éléments - dont le décès de Robin, évoqué dans Batman v Superman. On meurt d'impatience de voir ça.