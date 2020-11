Justice League Snyder Cut : Ezra Miller dirigé de manière étonnante pour les reshoots

L'acteur Ezra Miller, qui interprète Flash dans le DC Extended Universe (DCEU), a également participé aux reshoots de la « Justice League Snyder Cut ». Seul problème, le comédien était à Londres pour le tournage de « Les Animaux Fantastiques 3 ». Zack Snyder a donc été obligé de diriger son acteur par Zoom.

La Snyder Cut de Justice League

On en entend parler depuis des mois. Le cinéaste Zack Snyder travaille actuellement sur une nouvelle version de Justice League. Un film de 4h qui sera diffusé sur HBO Max courant 2021. A travers cette nouvelle interprétation, le réalisateur veut imposer son propre film, sa propre vision, et offrir une nouvelle traduction du film de 2017. Mais pour compléter les images qu'il possède déjà, Zack Snyder a tourné quelques reshoots. De nouvelles séquences pour boucher les trous scénaristiques.

Ezra Miller dirigé par Zoom

Ce nouveau tournage a notamment rappelé Jared Leto dans la peau du Joker et Joe Manganiello dans le costume de Deathstroke. Mais Zack Snyder avait également besoin des services d'Ezra Miller, qui campe Flash dans le DCEU. Malheureusement, l'acteur était sur le tournage de Les Animaux fantastiques 3, à Londres, pendant la période des reshoots. Un problème d'emploi du temps que le cinéaste a réglé d'une manière cocasse. À cause de la pandémie de Covid-19, Zack Snyder ne pouvait pas se rendre dans la ville anglaise pour tourner les quelques scènes qui lui manquaient avec Flash. Il a donc contacté l'acteur par Zoom pour le diriger à distance, et tourner ses séquences grâce à l'équipe de David Yates. C'est en tout cas ce qu'a raconté le cinéaste au micro de Beyond the trailer :

Nous n'allions pas voyager à Londres pour si peu. De toute façon, les règles de la pandémie nous en empêchent. Donc, nous l'avons contacté sur Zoom. J'ai envoyé mon story board à l'équipe de Less Animaux fantastiques et j'ai dirigé mon acteur par Zoom. Je lui disais où se mettre, quoi faire, pendant que l'équipe technique tournait pour moi. C'était un petit plateau, il y avait trois moniteurs rien que pour moi pour que je puisse voir les décors. Je pouvais également voir Ezra et la caméra qui le filmait.

Ainsi, l'équipe de David Yates a tourné cette séquence de Justice League sous la supervision à distance de Zack Snyder. Une drôle de manière de mettre en scène. Zack Snyder a précisé que cette scène en question est par ailleurs très courte, ce qui explique l'utilisation de ce procédé peu conventionnel. En tout cas, c'est assez drôle de voir comment le cinéaste s'est adapté à la situation actuelle pour tourner avec Ezra Miller.

La Snyder Cut de Justice League devrait sortir courant 2021 sur HBO Max. Une nouvelle version que les fans attendent avec beaucoup d'émotion, et qui permettra de rectifier l'erreur de 2017.