Justice League Snyder Cut : première image du nouveau Steppenwolf

La version de "Justice League" qu'est en train de préparer Zack Snyder pour la diffusion sur HBO Max risque de nous faire oublier la précédente. Le réalisateur continue de teaser son travail avec, cette fois, une nouvelle image du méchant Steppenwolf tel qu'il l'avait imaginé.

Steppenwolf et Darkseid dans le montage de Zack Snyder

Vous connaissez probablement déjà par cœur l'histoire du film Justice League. Le réalisateur Zack Snyder, l'un des architectes principaux du DCEU, a dû quitter la production du film pour des raisons personnelles. Remplacé par Joss Whedon en cours de route alors qu'une grosse partie du travail était déjà faite, son bébé a été modifié dans les grandes largeurs. Justice League raconte comment Batman (Ben Affleck), après la disparition de Superman (Henry Cavill), se recherche des alliés pour contrer une menace qui guette notre monde. Steppenwolf (Ciarán Hinds) et son armée veulent récupérer les trois Boîtes-mères, des artefacts disséminés entre le peuple des hommes, celui des Amazones et celui des Atlantes. Joss Whedon conserve ce méchant mais efface de l'équation Darkseid (Ray Porter), que nous sommes désormais assurés de voir en action dans la version de Zack Snyder prévue en 2021 sur HBO Max.

L'un des méchants de Justice League change de look

Garder Steppenwolf, c'est une chose. Mais Joss Whedon a quand même mis son grain de sel et a changé son look pour le film. Le méchant est ainsi assez peu charismatique et ne marque logiquement pas l'audience. Pour des motivations obscures, son design a été modifié par rapport à celui qu'avait imaginé Zack Snyder. Il devait être plus agressif, plus terrifiant. Fort heureusement, on le verra comme tel sur HBO Max et le réalisateur vient de nous balancer un aperçu de son méchant sur le réseau social Vero. Le cliché n'est pas en bonne qualité mais on peut au moins distinguer la silhouette de Steppenwolf et les différences avec l'ancien :

On attendra des images avec une meilleure définition pour se faire une idée plus précise, mais, rien qu'avec ça, on ressent déjà qu'il a une allure plus convaincante. Il a davantage le pedigree d'un méchant que l'on doit craindre par rapport à avant. C'est une bonne chose de lui avoir fait ce ravalement de façade car son compère Darkseid a l'air également d'être très réussi dans son design. Avec ces deux, Justice League aura enfin des figures convaincantes à mettre en face de nos héros.